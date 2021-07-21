«Билайн» поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов

В рамках поддержки перспективных инклюзивных технологий и создания среды равного доступа «Билайн» вместе с социально-предпринимательским проектом Everland поддержит разработку нового каталога голосов, которые подходят для восприятия незрячими людьми при работе с ПК и другими гаджетами.

Библиотека голосов находится в открытом доступе и может быть бесплатно использована тысячами слабовидящих людей. Разные голоса могут быть использованы в программах экранного доступа (скринридерах) и в отечественном синтезаторе речи RHVoice. Они помогут переключаться между задачами, которые выполняет незрячий пользователь на компьютере и гаджетах. Возможность выбирать голоса (их вариативность, персонализированность) для разных видов деятельности может помочь упростить восприятие считываемой информации. Голос известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева уже доступен в библиотеке голосов.

До конца 2021 г. с поддержкой «Билайн» планируется создание нового каталога и пополнение библиотеки 8 новыми голосами. В проекте планируется использование голосов российских знаменитостей, которые, по мнению незрячих пользователей, могут подойти для озвучивания разных повседневных задач — работы, учебы, доставке товаров, вызова такси и т.д.

Новая библиотека голосов поможет людям с ограниченными возможностями более комфортно пользоваться ПК и гаджетами, а также упростит социализацию и освоение цифрового пространства.

«Незрячие люди — одна из самых уязвимых категорий людей с инвалидностью. Возможность смены голоса, который озвучивает большое количество контента, — это возможность переключаться, отдыхать, усваивать информацию эффективнее, работать. И круто, что такой проект реализуется самими незрячими активистами. Мы рады, что при поддержке наших партнеров и друзей в сообществе Everland развиваются такие важные активности», — рассказала Елена Мартынова, со-основатель инклюзивного проекта Everland.

В будущем применение такой технологии сможет стать доступным и для людей с разными особенностями здоровья, например, людям с нарушениями речи (при ДЦП или потере речевых функций).