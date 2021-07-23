КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» представил оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных. Главная особенность новой разработки «Конструкторского бюро промышленной автоматики» (входит в КРЭТ) – использование отечественного ядра коммутации. Уже изготовлен опытный образец изделия, выработана оптимальная конфигурация, обеспечивающая высокую производительность оборудования, возможность обработки и передачи большого объема данных.

Концерн уже провел внутренние опытные испытания коммутаторов, которые подтвердили высокую пропускную способность оборудования и его эффективность. Благодаря большому объему внутренней памяти коммутатор позволяет хранить коммутируемые пакеты информации без применения дополнительных объемных накопителей данных.

Сфера применения новой разработки широка – устройство предназначено для использования в локальных сетях самого различного назначения – от промышленных площадок до офисов и личных домовладений. Число портов изделия может достигать 16, что позволяет в зависимости от сферы применения подобрать оптимальную конфигурацию изделия.

На производственных объектах разработка обеспечивает эффективность передачи на диспетчерский пункт данных с многочисленных датчиков, контролирующих техпроцессы, в офисе позволяет организовать работу большого числа компьютеров, сетевых принтеров и другой цифровой техники. Востребованы коммутаторы и в составе масштабной системы видеонаблюдения с большим количеством камер, в личных домовладениях могут применяться в системе «умный дом».

«Диверсификация производств и выпуск импортозамещающей продукции – две важнейшие задачи, которые поставлены сегодня перед нашими предприятиями. Проект по созданию собственных коммутаторов способствует реализации каждой из них, – сказал генеральный директор КРЭТ, куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. – Стоит отметить и актуальность проекта, которая гарантирует высокий спрос на новую продукцию. С начала 2021 г. эксперты многократно говорили о глобальном дефиците основных электронных компонентов, при этом на рынке зафиксирован недостаток не только чипов, но и коммутаторов. Появление надежной отечественной разработки позволит снизить зависимость от зарубежных поставщиков, обеспечит российский рынок качественными электронными компонентами».

Сегодня разработка ориентирована на коммутаторы уровня L2, предусматривает возможность высокопроизводительной обработки большого объема данных, анализ аппаратных MAC-адресов и перераспределение трафика. При программной поддержке встроенной хост-системы оборудование способно работать на уровне коммутаторов L3 и L4, в частности, обрабатывать и переадресовывать трафик, выполнять функции маршрутизатора – встроенная система QoS позволяет определять приоритет трафика через порты устройства на основе различных алгоритмов обработки очередей.