CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь Интеграция Электроника
|

КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» представил оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных. Главная особенность новой разработки «Конструкторского бюро промышленной автоматики» (входит в КРЭТ) – использование отечественного ядра коммутации. Уже изготовлен опытный образец изделия, выработана оптимальная конфигурация, обеспечивающая высокую производительность оборудования, возможность обработки и передачи большого объема данных.

Концерн уже провел внутренние опытные испытания коммутаторов, которые подтвердили высокую пропускную способность оборудования и его эффективность. Благодаря большому объему внутренней памяти коммутатор позволяет хранить коммутируемые пакеты информации без применения дополнительных объемных накопителей данных.

Сфера применения новой разработки широка – устройство предназначено для использования в локальных сетях самого различного назначения – от промышленных площадок до офисов и личных домовладений. Число портов изделия может достигать 16, что позволяет в зависимости от сферы применения подобрать оптимальную конфигурацию изделия.

На производственных объектах разработка обеспечивает эффективность передачи на диспетчерский пункт данных с многочисленных датчиков, контролирующих техпроцессы, в офисе позволяет организовать работу большого числа компьютеров, сетевых принтеров и другой цифровой техники. Востребованы коммутаторы и в составе масштабной системы видеонаблюдения с большим количеством камер, в личных домовладениях могут применяться в системе «умный дом».

«Диверсификация производств и выпуск импортозамещающей продукции – две важнейшие задачи, которые поставлены сегодня перед нашими предприятиями. Проект по созданию собственных коммутаторов способствует реализации каждой из них, – сказал генеральный директор КРЭТ, куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. – Стоит отметить и актуальность проекта, которая гарантирует высокий спрос на новую продукцию. С начала 2021 г. эксперты многократно говорили о глобальном дефиците основных электронных компонентов, при этом на рынке зафиксирован недостаток не только чипов, но и коммутаторов. Появление надежной отечественной разработки позволит снизить зависимость от зарубежных поставщиков, обеспечит российский рынок качественными электронными компонентами».

Сегодня разработка ориентирована на коммутаторы уровня L2, предусматривает возможность высокопроизводительной обработки большого объема данных, анализ аппаратных MAC-адресов и перераспределение трафика. При программной поддержке встроенной хост-системы оборудование способно работать на уровне коммутаторов L3 и L4, в частности, обрабатывать и переадресовывать трафик, выполнять функции маршрутизатора – встроенная система QoS позволяет определять приоритет трафика через порты устройства на основе различных алгоритмов обработки очередей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против

Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»

Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке»

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

«Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще