В Москве при поддержке «Билайн» открылся первый инклюзивный коворкинг

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») поддержала открытие инклюзивного коворкинга Everland. Оффлайн-пространство для специалистов с инвалидностью начало работу 28 июля 2021 г. и стало следующим шагом в развитии цифровой платформы по трудоустройству, которую «Билайн» и социально-предпринимательский проект «Эверленд» совместно развивают с 2018 г.

Коворкинг расположен в центре Москвы по адресу Бауманская ул., д.6. Помещение соответствует одним из лучших практик организации эргономичного пространства, включая доступность рабочих мест для сотрудников с разными типами инвалидности. Важным решением в области повышения удобства пользования офисов и профилактики антиковидных мер стала система онлайн-бронирования рабочих мест и переговорных комнат с необходимым оборудованием для работы, а также проведения деловых встреч. Пространство рассчитано на 30 рабочих мест.

Оффлайн-пространство для специалистов с инвалидностью начало работу 28 июля 2021 г.

В коворкинге также планируется создать зал для проведения мероприятий, кафе и зону ожидания для сопровождающих. Все пространство, включая рабочие места, входную и общие зоны планируется оборудовать с учетом потребностей людей с ограниченной мобильностью. Для людей с инвалидностью коворкинг будет бесплатным — после регистрации на платформе Everland можно будет забронировать рабочее место на необходимую дату и время.

«Мы хотим, чтобы коворкинг помог людям с инвалидностью войти в работу, минуя, как минимум, инфраструктурные барьеры, чтобы у них была возможность получить знания, попрактиковать. На этой площадке мы хотим говорить про инклюзию без купюр с бизнесом, с нашими партнерами, с игроками рынка труда, со многими людьми. Мы надеемся, что коворкинг Everland станет пространством равных возможностей для всех нас, шагом в сторону больших положительных изменений», — сказала Елена Мартынова, сооснователь Everland.

Поддержка запуска инклюзивного коворкинга для специалистов с инвалидностью — следующий стратегический шаг «Билайн» для реализации возможности более комплексной интеграции людей с инвалидностью в открытый рынок труда.

В коворкинге также планируется создать зал для проведения мероприятий, кафе и зону ожидания для сопровождающих

По данным сервиса «Если быть точным», в Москве и Московской области трудоспособных людей с инвалидностью — более 335 тыс. Работают из них более 4 месяцев в году — около 27%, при этом высшее или среднее специальное образование, а иногда и не одно, получают порядка 8 тыс. человек ежегодно. По внутренней оценке Everland, на протяжении 5 лет работы и проведения более 9 тыс. интервью у подавляющего числа соискателей (более 95%) уровень профессиональных навыков не соответствуют требованиям открытого рынка труда.

Напомним, с 2007 г. «Билайн» разрабатывает цифровые технологии для интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь.

В 2019 г. «Билайн» стал одним из первых российских брендов, присоединившихся к глобальному движению по инклюзии The Valuable 500 — сообществу брендов, которые взяли на себя обязательство вписывать повестку развития доступной среды и универсального дизайна в основные стратегии бизнеса.

С 2007 г. «Билайн» разрабатывает цифровые технологии для интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь

Также в 2018 г. инклюзивный социальный предпринимательский проект Everland при поддержке «Билайн» запустил онлайн-платформу для профессионального обучения и возможного последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности по всей России (12+). За этот период в рамках проекта получили работу более 250 человек, порядка 800 — прошли или продолжают проходить обучение и стажироваться под кураторством профессионалов из крупных корпораций.