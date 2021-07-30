Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services

Служба доставки Glovo выбрала цифровое решение международного сервис-провайдера Orange Business Services, которое позволило расширить спектр сервисов контакт-центра и использовать услуги телефонии по всему миру. Проект стартовал в рамках глобального расширения бизнеса Glovo.

Первоначально стартап Glovo начал работать в нескольких городах Испании, а сейчас присутствует уже в 20 странах Европы и Африки. Платформа Glovo позволяет быстро и удобно заказать любые товары — от еды на вынос и продуктов питания до лекарств, доставляемых в течение 30 минут после заказа через мобильное приложение.

Для масштабирования международных операций и дальнейшего роста Glovo выбрала облачные цифровые голосовые сервисы Orange. Они позволяют быстро разворачивать телефонные услуги по всему миру и обеспечивать качество звонков, удовлетворяя при этом локальным требованиям стран.

Orange Business Services обрабатывает через единый центр доступа контакт-центра (Contact Center Access) все международные звонки Glovo, будь то исходящие вызовы от продавцов или обращения в службу поддержки. Облачная платформа позволяет использовать бесплатные номера (toll free), вызов и маршрутизацию звонков без каких-либо технических или нормативных ограничений в более чем 150 странах. Платформа позволяет выставлять счета как на местном, так и на глобальном уровнях, что упрощает для Glovo управление своими ресурсами.

Благодаря решению Business Talk от Orange служба доставки оптимизировала затраты на телекоммуникации, может не пользоваться услугами небольших локальных операторов и способна быстро развернуть сервисы в новых странах. Через Business Talk Glovo может самостоятельно в режиме реального времени размещать заказы, менять настройки, управлять голосовыми сайтами и связанными с ними опциями. На портале видно какие сервисы использовались и в каком объеме, что делает расходы на связь более понятными, прозрачными и предсказуемыми.

Кроме того, Orange развернула два SIP-транка (виртуальный канал связи), чтобы Glovo мог управлять более чем миллионом звонков в месяц и экономить на трафике и расходах на доступ. SIP-транки также обеспечивают простоту работы службы быстрой доставки, допускают возможность масштабирования, плавной интеграции многоканальных коммуникаций и обеспечивают отказоустойчивость.

«Партнерство с Orange Business Services поддерживает нашу стратегию быстрого роста, позволяя в короткие сроки запускаться в новых странах и городах, упрощая общее управление и снижая затраты. Решение было развернуто буквально за четыре месяца. В результате наши расходы на голосовые сервисы снизились на 40%», — сказал менеджер платформ обслуживания клиентов Glovo Людовик Манье (Ludovic Magnier).

«Интересно работать с таким инновационным стартапом как Glovo. Широкие возможности наших цифровых голосовых инструментов наряду с глобальным охватом, гибкостью и опытом помогают компании достичь своей цели – стать крупным игроком международной доставки», — отметил исполнительный вице-президент по международным услугам Orange Business Services Кристоф Саймонс (Kristof Symons).