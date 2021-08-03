«Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием

Впервые на месторождениях «Лукойла» в Пермском крае инженеры «Мегафона» с помощью собственной цифровой платформы запустили видеоаналитику транспорта. На территории Шершневского месторождения цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) №11 в тестовом режиме настроена автоматическая фиксация и распознавание государственных регистрационных знаков всех въезжающих и выезжающих автомобилей. Такое решение обеспечило мониторинг несанкционированного доступа на объекты цеха.

ЦДНГ №11 также был выбран тестовой площадкой для испытания системы мониторинга перемещения сотрудников и онлайн-контроля входа в опасную зону. Задача этого проекта – повысить эффективность технологических процессов и дополнительно обеспечить промышленную безопасность бригад. С помощью специального программного обеспечения и оборудования позиционирования «Мегафон» организовал онлайн-сбор данных о маршруте и перемещениях работников при выполнении производственных задач. Это позволит предприятию вести аналитику использования трудовых ресурсов и, как следствие, оптимизировать время сотрудников.

Дополнительно на территории производственных объектов «Лукойл-Пермь» впервые протестирован онлайн-мониторинг состояния здоровья работников. С помощью переносных датчиков-браслетов специалисты «Мегафона» в режиме реального времени организовали измерения показателей пульса сотрудников цеха.

«Сегодня на предприятии трудятся более 4 тыс. человек, и для нас важно добиться максимального снижения возможных производственных рисков. Наша компания на протяжении многих лет в числе лидеров в области охраны труда и производственной безопасности. А современные цифровые технологии позволяют совершенствоваться и находить новые решения», – сказал главный инженер «Лукойл-Пермь» Игорь Мазеин.

«Мегафон» успешно завершил опытно-промышленные испытания систем видеоаналитики и онлайн-мониторинга на территории Шершневского месторождения. Внедрение современных телеком-решений на производстве открывает новые возможности для оперативного контроля ситуации и рационального недропользования. Мы готовы делиться своей экспертизой и масштабировать этот проект, чтобы сделать работу в цехах более комфортной», – отметил директор «Мегафона» в Пермском крае Илья Головнин.