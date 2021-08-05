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«ЭР-Телеком» подключается к частному сектору в Нижнем Новгороде

«ЭР-Телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») подключает к высокоскоростной сети интернет жителей частного сектора в Сормовском и Автозаводском районах города.

Один из крупнейших провайдеров России продолжает расти и развиваться на территории Нижнего Новгорода. «Дом.ru» построил сеть скоростного доступа в интернет по технологии GPON – «оптика до дома» в Сормовском и Автозаводском районах.

Жителям 6 300 частных домовладений становятся доступны четыре тарифных плана, предоставляющих до 195 ТВ каналов высокой чёткости и доступ в интернет на скорости до 500 Мбит/сек. Подключившись к высокоскоростной сети, они смогут с комфортом работать и учиться дистанционно, что особо актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации. Благодаря видеоплатформе Movix от «Дом.ru», пропустить любимую телепередачу будет невозможно, так как она оснащена в том числе таким функциями, как запись, пауза и перемотка.

«У жителей частного сектора в Нижнем Новгороде появляется возможность получать такие же современные услуги, как и в многоквартирных домах. Мы предлагаем нашим потенциальным клиентам оптимальные тарифные планы на разный кошелек, протестировать которые можно за 1 рубль в месяц», - отметил Антон Катков, межрегиональный директор АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») на Среднем Поволжье.

Владимир Бахур

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