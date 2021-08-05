«Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN

Портфельная компания фонда «Индустрия 4.0» (входящего в периметр ГК «Ростех») «Содис лаб» реализовала пилотный проект по внедрению системы мониторинга осадки строящегося технопарка Сбербанка в «Сколково» с использованием беспроводной технологии передачи данных LoRaWAN.

Опытно-конструкторское подразделение ГК «Содис лаб» внедрило на стройплощадке технопарка Сбербанка систему автоматизированного сбора данных с использованием технологии беспроводной передачи информации дальнего радиуса действия LoRaWAN, технические характеристики которой хорошо подходят для развёртывания в условиях строительного производства.

В ходе реализации проекта специалисты компании развернули беспроводную систему сбора данных с использованием датчиков осадки, установленных в фундаментную плиту здания технопарка для обеспечения безопасности строительства и дальнейшей эксплуатации объекта. Для сбора и обработки данных была использована облачная платформа Sodis.io, позволяющая удалённо решать широкий спектр задач по мониторингу технического состояния строительных объектов без необходимости развёртывать полноценную ИТ-инфраструктуру на строительной площадке.

Беспроводная система сбора данных на базе LoRaWAN включает в себя базовую станцию с GSM-модемом, установленную непосредственно на объекте, датчики и регистрирующие устройства. Все данные в режиме реального времени передаются на облачный программный сервер и отображаются через веб-интерфейс платформы Sodis.io.

«Технология LoRaWAN была выбрана для развёртывания беспроводной IoT-сети на строительном объекте благодаря подходящим техническим характеристикам и хорошей проницаемости сигнала через железобетонные конструкции. Как показали результаты тестирования, сеть хорошо работает за пределами города в условиях отсутствия сильных радиопомех и плотной застройки. В дальнейшем мы планируем использовать LoRa на других объектах наших клиентов, в том числе на Павловском судоходном шлюзе в Башкортостане», — отметил директор по научной работе «Содис лаб» Юрий Колотовичев.