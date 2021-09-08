MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости

Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom завершил прямую интеграцию облачной АТС с CRM-системой YUcrm, нацеленной на агентства недвижимости.

Система YUcrm включает в себя функциональность для глубокой аналитики сделок: выгрузки объектов, обращения по времени суток, utm-меткам, менеджерам и источникам, а также автоматизацию связи с клиентами, упрощение работы с базами недвижимости.

В сфере недвижимости телефония остается наиболее распространенным средством связи с потребителями. По данным исследований, возможность телефонной связи с клиентами — один из важнейших факторов принятия решения. По исследованию Ringostat, звонить предпочитают 78% покупателей жилья премиум-класса, 45% класса бизнес и 31% класса комфорт.

Благодаря интеграции CRM-системы YUcrm с облачной АТС MCN Telecom агентствам недвижимости доступна дополнительная функциональность телефонии, в частности: звонки с сайта компании в один клик, всплывающая при звонке карточка со всеми данными клиента, (что позволяет клиенту выстраивать более предметный разговор и укреплять доверие к компании), отслеживание пропущенных звонков и автоматическое отслеживание стоимости каждого звонка, а также запись разговоров с клиентами для фиксирования договоренностей.

«Мы произвели интеграцию с MCN Telecom, так как оцениваем качество услуг телефонии и дополнительных сервисов как высокое. Подключаясь к MCN Telecom, можно быть уверенным на 100%, что вам помогут во всем разобраться и настроить телефонию так, чтобы она приносила максимальную выгоду. Интеграция MCN Telecom и YUcrm позволяет контролировать эффективность работы менеджеров от «А» до «Я», прослушивать записи звонков в режиме реального времени, видеть кто звонит, отслеживать эффективность рекламных компаний, считать стоимость лида и многое другое», – сказал представитель YUcrm Дмитрий Ходасевич.

В портфолио MCN Telecom насчитывается более десяти прямых интеграций с системами CRM, как универсальными, так и профессиональными. В их числе: amoCRM, «Битрикс24», YCLIENTS, retailCRM, «1C Рарус» и другие.