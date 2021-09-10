МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска

МТС объявила о первых итогах проекта по запуску широкополосного доступа (ШПД) к интернету в дачных локациях Новосибирска. Директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук сообщил, что с начала года доступ к услугам высокоскоростного домашнего интернета и цифрового телевидения впервые получили жители 8 тыс. дачных участков в направлении Бердского шоссе.

Сеть ШПД МТС построена в дачных сообществах «Парус», «Дорожник», «Строймашевец» Нижней Ельцовки. Она обеспечивает высокую скорость загрузки и бесперебойную передачу данных, а также качественный телевизионный приём.

Cигнал передается через оптоволокно, что обеспечивает повышенную надежность и скорость передачи данных, а также высококачественный прием ТВ-сигнала. Для жителей дачных и коттеджных поселков наличие интернета имеет важное значение: многие проводят за городом все лето, продолжая вести работу, проходить онлайн-обучения, встречаться с близкими и родными.

Дачники получили возможность подключения домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/c. Теперь они могут полноценно пользоваться всеми привычными сервисами, даже находясь вдалеке от города – передавать большие объемы информации, с комфортом смотреть фильмы, сериалы, работать удаленно, а также заказывать все необходимое для загородной жизни через интернет.

В планах МТС развивать проект и обеспечить высокую скорость загрузки интернета и бесперебойную передачу данных, а также качественный телевизионный приём в дачных массивах Рыбачьего и Голубого залива.

«Самые активные потребители интернет-трафика живут не в больших городах, а за их пределами – в дачных и коттеджных поселках, которые активно развиваются. Наиболее отчётливо эта тенденция проявилась летом прошлого года, когда тысячи новосибирцев переехали в сады и на дачи, используя такую возможность для удалённой работы. А значит, требуются современная инфраструктура и инновационные сервисы, которые обеспечат комфортные условия для жизни. Мы рады, что владельцы уже 8 тыс. новосибирских дач впервые получили доступ к цифровым услугам чтобы пользоваться интернетом и цифровым ТВ, как и в городе», — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.