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Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа

Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия от Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») преодолел новый рубеж — на июнь 2021 г. на нем было открыто больше 30 тысяч лотов. Данная платформа позволяет арендовать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи.

Это решение было запущено в июле 2019 г., а полный его функционал стал доступен участникам начиная с апреля 2020-го. За этот период в общей сложности было реализовано порядка 10 тыс. соглашений, две трети из которых составили новые включения. Остальные взаимодействия пришлись на модификацию уже существующих услуг. К настоящему времени на платформе было открыто 30 762 лота.

Запуск этой уникальной площадки увеличил прозрачность сделок на рынке связи, и в Билайн Бизнес отмечают ее положительное влияние и на скорость проведения работ и на стоимость оказываемых услуг для конечных потребителей. Платформа, не являющаяся коммерческим проектом, доступна для всех операторов связи, включая региональных и локальных игроков.

Также планируется, что в конце 2021 г. все операторы связи смогут создавать свои лоты и получат возможность интегрироваться по API.

«Количество полученных ответов на размещенные лоты говорит об интересе рынка связи к нашей платформе. Удобный, понятный и простой интерфейс позволяет операторам отслеживать новые лоты и оперативно выдавать коммерческие предложения, — говорит Юрий Борисов, руководитель департамента по развитию и аренды инфраструктуры ПАО «ВымпелКом». — В то же время региональные и локальные операторы связи могут наравне конкурировать с лидерами отечественного рынка, а также настроить автоматические уведомления о появлении новых запросов таким образом, чтобы оперативно получать информацию о потенциально интересных сделках в своих зонах».

Получить доступ к ресурсу можно, оставив заявку через сайт Билайн в разделе «Операторам связи».

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