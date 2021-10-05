CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра»

С 17 по 19 сентября 2021 г. на государственные электронные ресурсы, задействованные в выборах, было совершено 19 DDoS-атак. В том числе были атакованы порталы госуслуг, системы дистанционного голосования и другие значимые цели. Об этом CNews сообщили в компании «Гарда Технологии».

Злоумышленники организовали многовекторные атаки, использующие широкий спектр современных методов. Мощность атак превышала 70 Гбит/с, наиболее продолжительная шла более 5 часов. Большинство адресов источников располагались за пределами России.

Все DDoS-атаки были успешно отражены центром кибербезопасности «Ростелекома» с помощью отечественного решения производства компании «Гарда Технологии» – «Периметр», которое уже несколько лет является основным компонентом AntiDDoS-системы «Ростелекома» и отвечает за предоставление защиты своим клиентам, включая государственных заказчиков.

«Сейчас как никогда важно обеспечить качественную защиту от DDoS-атак для всех государственных заказчиков, и не только на время выборов. Регулярные обновления, гибкие настройки, оперативная техподдержка – «Периметр» на практике показал своё превосходство над известными зарубежными аналогами. В наших планах – дальнейшее расширение, наращивание функциональности и увеличение мощности «Периметра», – сказал Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома».

«Мы используем все возможности, чтобы поддерживать высокий статус передовой отечественной системы защиты от DDoS-атак для государственных и корпоративных заказчиков, обеспечивая долгосрочное развитие «Периметра» и стремясь соответствовать актуальным вызовам в сфере информационной безопасности» – отметил Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны

Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу

В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи

Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября

Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture