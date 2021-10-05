«Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра»

С 17 по 19 сентября 2021 г. на государственные электронные ресурсы, задействованные в выборах, было совершено 19 DDoS-атак. В том числе были атакованы порталы госуслуг, системы дистанционного голосования и другие значимые цели. Об этом CNews сообщили в компании «Гарда Технологии».

Злоумышленники организовали многовекторные атаки, использующие широкий спектр современных методов. Мощность атак превышала 70 Гбит/с, наиболее продолжительная шла более 5 часов. Большинство адресов источников располагались за пределами России.

Все DDoS-атаки были успешно отражены центром кибербезопасности «Ростелекома» с помощью отечественного решения производства компании «Гарда Технологии» – «Периметр», которое уже несколько лет является основным компонентом AntiDDoS-системы «Ростелекома» и отвечает за предоставление защиты своим клиентам, включая государственных заказчиков.

«Сейчас как никогда важно обеспечить качественную защиту от DDoS-атак для всех государственных заказчиков, и не только на время выборов. Регулярные обновления, гибкие настройки, оперативная техподдержка – «Периметр» на практике показал своё превосходство над известными зарубежными аналогами. В наших планах – дальнейшее расширение, наращивание функциональности и увеличение мощности «Периметра», – сказал Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома».

«Мы используем все возможности, чтобы поддерживать высокий статус передовой отечественной системы защиты от DDoS-атак для государственных и корпоративных заказчиков, обеспечивая долгосрочное развитие «Периметра» и стремясь соответствовать актуальным вызовам в сфере информационной безопасности» – отметил Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии».