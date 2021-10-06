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MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO

Виртуальный мобильный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о вводе в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Курске, Улан-Удэ и Ульяновске.

Всего в 33 субъектах РФ на сегодняшний момент MCN Telecom предлагает компаниям и частным клиентам подключать мобильные номера и быть на связи без обманчивых безлимитов и скрытых подписок, оплачивая счета только за те услуги, которые фактически были использованы.

Минцифры выделило MCN Telecom ресурс нумерации в объеме более 50 тыс. мобильных номеров в кодах нумерации DEF=993, DEF=958, DEF=931 и DEF=995. Общая номерная ёмкость, находящаяся в обслуживании оператора связи, составляет более 65 тыс. мобильных номеров, 350 тыс. фиксированных номеров в России, 50 тыс. географических и номадических номеров в странах присутствия в Европе.

Оператор связи предлагает абонентам из России подключать дополнительно номадические номера Австрии, Венгрии, Словакии и Германии и еще 65 стран мира, чтобы звонить в другие страны дёшево, пользоваться услугами международного роуминга на выгодных условиях, не меняя SIM-карту по прибытии за рубеж.

Для удобства абонентов, в том числе желающих пользоваться с связью MCN Telecom за границей, за последние несколько месяцев было значительно доработано мобильное приложение для устройств Android. Во-первых, теперь доступны входящие звонки через приложение. Во-вторых, в целом улучшен дизайн интерфейса: появилось интерактивное отображение текущих тарифов с подробной информацией о них и возможностью подключения и отключения услуг. Кроме того, появилась возможность добавлять дополнительный номер из пула свободных номеров, а также изменена навигация приложения. Например, история звонков переехала в отдельную форму, а вкладка «Сообщения» появилась в главном меню управления.

«Теперь абоненты MCN Telecom могут принимать SIP-звонки на мобильном устройстве и в поездках по миру. Важно отметить, что все входящие звонки по SIP бесплатны, а исходящие рассчитываются без наценки на местоположение, то есть оказываются в разы дешевле. В настоящий момент мы готовимся к запуску бета-версии мобильного приложения для пользователей устройств с операционной системой iOS, которое сейчас доступно в тестовой версии в приложении Testflight. В ближайшее время планируем открыть доступ для всех», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

До конца 2021 г. MCN Telecom запланирован запуск услуг мобильной связи еще как минимум в 13 субъектах РФ: в Белгороде, Владимире, Владивостоке, Иванове, Костроме, Липецке, Пензе, Смоленске, Сургуте, Тамбове, Туле, Твери, Чебоксарах.

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