В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей

Ивановская область станет первым регионом, где врачи-терапевты смогут проводить первичный прием пациентов не только очно, но и дистанционно. По инициативе регионального Минздрава при поддержке VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) на основе цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» в Иваново открылся первый в стране телемедицинский центр, куда любой житель региона сможет обратиться за первичной консультацией, направлениями на анализы и на прием узкопрофильных специалистов. Это серьезный шаг в сторону расширения возможностей телемедицины в стране, что особенно важно в условиях пандемии, когда риск заразиться COVID-19 особенно высок.

По мере ускорения темпов распространения коронавируса Минздрав Ивановской области и «Доктор рядом» предоставили всем жителям региона возможность получения бесплатных дистанционных медицинских консультаций.

Не позднее чем до конца 2021 г. у врачей-терапевтов телемедицинского центра появится возможность дистанционно выдавать направления на анализы и открывать запись к узкопрофильным специалистам.

Таким образом, если раньше человек, у которого возник повод обратиться к терапевту для получения направлений на анализы и на прием к узкопрофильному специалисту, должен был обратиться в контактный центр и, записавшись, идти в поликлинику, то теперь он сможет сделать это по видеосвязи, обратившись к врачу-терапевту телемедицинского центра «Доктор рядом».

Услуги телемедицинского центра доступны всем жителям региона в рамках системы ОМС, вне зависимости от прикрепления к поликлинике.

Полное развертывание проекта рассчитано на три года. Пока в регионе сохраняется дефицит врачей-терапевтов из-за того, что многие специалисты заняты помощью больным с COVID-19, на начальном этапе проекта вести прием в телемедицинском центре будут московские врачи. По мере снижения дефицита дистанционный прием пациентов начнут вести врачи из Иванова.

В 2020 г. во время карантина и объявленных в России нерабочих дней «Доктор рядом» совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ провели социальную кампанию, в рамках которой дистанционные консультации терапевтов и врачей узких специальностей предоставлялись россиянам бесплатно. В рамках проекта было проведено более 100 тыс. медицинских консультаций, при этом Ивановская область заняла третье место по количеству обращений к докторам в апреле того года.

«Реализация дистанционного первичного осмотра в масштабах региона — это важный прецедент, который неизбежно продемонстрирует эффективность цифровых сервисов и платформ на службе у медиков. Уверен, что с Ивановской области начнётся масштабирование проекта на остальные регионы. Интеграция телемедицины в цифровой ландшафт целой области — это качественный скачок уровня жизни в регионе для каждого жителя, имеющего доступ к интернету. Уровень проникновения телемедицины в России, по данным ВОЗ, составляет около 15%, по итогам 2021 г. объём рынка телемедицинских услуг обещает, по оценкам экспертов, превысить 5 млрд руб. Эта цифра оставляет большое пространство для роста этого сегмента рынка и внедрения актуальных решений. Особенно на фоне готовности пациентов пользоваться дистанционными услугами: более 80% клиентов частных клиник выразили такую готовность. При помощи VEB Ventures — как экспертной, так и ресурсной — “Доктор рядом” смог соответствовать требованиям, которые ставит перед компанией проект такого масштаба», — сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Наделение терапевтов возможностью удаленно проводить первичный медицинский прием решит сразу несколько проблем: сократит дефицит врачей-терапевтов, поможет разгрузить терапевтов поликлиник, на которых сейчас приходится дополнительная нагрузка, и позволит предоставлять помощь тем, кто не может посещать поликлиники очно, в том числе из опасений заразиться COVID-19, или вынужден оставаться дома из-за карантина. Сейчас, в частности, на карантин закрыты 18 школ области, более 700 школьников продолжат занятия в дистанционном режиме», — отметил генеральный директор цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов.