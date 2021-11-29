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Аналитика «Телфин»: треть пользователей виртуальных АТС — интернет-магазины

Российский телеком-провайдер «Телфин» провел исследование по использованию сервисов виртуальной АТС в различных отраслях экономики. Наибольшую группу пользователей услуг за 2019-2020 гг. составили интернет-магазины. Спрос на сервисы IP-телефонии в 2020 г. вырос на 124%.

В исследовании «Телфин» приняли участие более 4,5 тыс. организаций, использующих виртуальную АТС «Телфин.офис». Компания проанализировала количество абонентов из различных областей бизнеса за 2019-2020 годы и оценила динамику изменений в использовании виртуальных АТС по отраслям. Анализ позволил выявить сферы с наиболее высоким потенциалом для развития в 2021-2022 году.

Лидером рейтинга за 2019-2020 годы стала сфера онлайн торговли, в частности, интернет-магазинов, которые составляют 33,35% всех пользователей АТС «Телфин.офис». Второе место занимают услуги для населения с показателем, чуть превышающим 8%. К данной отрасли относятся компании широкого круга деятельности: парикмахерские, косметические услуги, ремонт электроники и техники, электромонтажные работы, фотоуслуги и другое. В тройку лидеров вошла сфера оптовой торговли, где без сервисов IP-телефонии невозможно настроить качественную работу менеджмента и компании в целом. Этот сегмент пользователей составляет чуть менее 7%.

Всего «Телфин» выделил 20 наиболее заметных отраслей, использующих IP-телефонию. Примечательно, что в пятерку лидеров общего рейтинга вошел сегмент ЖКХ (5,28%) и производственные предприятия (4,85%). Если интернет-магазины предсказуемо возглавили рейтинг по итогам пандемии, то спрос на телефонию в менее привычных отраслях бизнеса стал для телеком-рынка открытием и свободной нишей для роста.

В частности, основной причиной роста в сфере ЖКХ стало введение с 1 марта 2019 г. новых стандартов сервиса для коммунальных служб и правил аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирных домов. Так, в 2019 г. сегмент ЖКХ составил 13,35% от общего количества пользователей АТС «Телфин.офис» и занял второе место, незначительно уступив бессменному лидеру рейтинга — интернет-магазинам (18,19%). При этом в 2020 г. сегмент ЖКХ стал единственной отраслью, где спрос на услуги IP-телефонии замедлился, что связано с насыщением рынка сервисами IP-телефонии за период 2019 г.

Анализ использования сервисов IP-телефонии в различных сегментах бизнеса в 2019-2020 гг. показал, что пандемия и общемировой экономический кризис затронули телеком-бизнес только частично и стали причиной для роста спроса на коммуникационные услуги в новых отраслях. Если ранее бизнес не очень активно внедрял телеком-сервисы и относил их к прерогативе колл-центров и ИТ-компаний, то сегодня эти решения становятся доступнее для широкого круга предприятий.

Сравнив соотношение пользователей сервисов IP-телефонии в различных отраслях, аналитики «Телфин» выделили десять ключевых направлений бизнеса, где спрос на услуги телеком-компаний в 2020 г. показал наибольший рост. По оценкам аналитиков «Телфин», в 2022 г. наибольший спрос на сервисы IP-телефонии будут в следующих отраслях: интернет-магазины, госорганы, сфера развлечений, реклама и маркетинг, образование, строительство, услуги населению, розничная торговля, медицина, консалтинг.

Эти сегменты бизнеса показали наиболее заметный рост количества пользователей в 2020 г. по сравнению с 2019 г., несмотря на небольшой процент государственных органов власти, перешедших на сервисы IP-телефонии. В рамках общего курса на цифровую трансформацию государственные органы и бюджетные компании показывают растущий интерес. По прогнозам «Телфин», тенденция перехода на телеком-сервисы государственных структур продолжится не только в 2022 г. Стоит отметить, что сфера развлечений, увеличившая свой показатель использования телефонии за год в три раза, имеет шансы стать перспективным рынком для внедрения цифровых услуг. Интерес к телефонии сферы рекламы и маркетинга выглядит логичным, особенно после пандемии и перехода креативного бизнеса на удаленную работу. Что касается образования — этот сегмент может стать «темной лошадкой» для рынка телеком-услуг в ближайшее время, поскольку уже сегодня заметен тренд на развитие EdTech-компаний и плавное распространение возможностей для дополнительного и общего образования в режиме онлайн. По предварительным прогнозам аналитиков «Телфин», образование в 2021-2022 гг. должно войти в тройку направлений бизнеса, наиболее активно использующих IP-телефонию.

«Компания «Телфин» работает с различными направлениями бизнеса, наши сервисы хорошо интегрируются для любых нужд компаний. Анализ наших клиентов дал срез по рынку, который будет актуален не только для телеком-компаний. Уже сейчас мы видим изменения в услугах, образовании, медицине — многие классические сферы бизнеса становятся цифровыми, переходят в онлайн, учатся работать с заказчиками удаленно, при этом не теряя в качестве. Думаю, тренд на развитие телеком-услуг для неклассических сфер будет продолжаться в ближайшие годы. Очевидно, что воспринимать услуги телеком-компаний только в разрезе колл-центров сегодня уже нельзя, сервисы становятся более гибкими, настраиваемыми под задачи самых разнообразных предприятий», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».

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