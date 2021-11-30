Ericsson Mobility Report: за 10 лет мобильный трафик вырос в 300 раз

Ericsson представила десятый, юбилейный, выпуск своего ежегодного отчета Ericsson Mobility Report, посвященного основным тенденциям развития отрасли телекоммуникаций. В отчете приводится статистика за последние 10 лет и прогноз развития отрасли на период до 2027 г. Первый отчет был опубликован компанией в 2011 г. — за прошедшие 10 лет трафик данных в сетях сотовой связи вырос почти в 300 раз.

«Мобильная связь оказывает огромное влияние на общество и бизнес в течение последних 10 лет. Оценивая перспективы до 2027 г., мы пришли к выводу, что мобильные технологии станут еще более важной частью нашей жизни и работы. Результаты Ericsson Mobility Report говорят о том, что мир меняется все быстрее и происходит это благодаря мобильным технологиям», — сказал исполнительный вице-президент и глава направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

Сети пятого поколения (5G) станут самой быстроразвивающейся технологией в истории мобильной связи — к концу 2021 г. в сетях 5G будет 660 млн подключений. Основные драйверы роста — высокий спрос на услуги в Китае и Северной Америке, частично подогреваемый снижением цен на 5G-устройства. В частности, за III квартал 2021 г. появилось 98 млн новых 5G-подключений и 48 млн новых подключений в сетях 4G. В результате быстрого развития к концу 2021 г. в зоне действия сетей 5G будут жить 2 млрд человек.

В 2027 г. в зоне действия сетей 5G будет жить 75% мирового населения — на связь пятого поколения будет приходиться порядка 50% мобильных подключений и 62% мирового трафика смартфонов.

Начиная с 2011 г. к мобильным сетям по всему миру были подключены 5,5 млрд смартфонов. Это произошло благодаря распространению технологии 4G LTE — всего было представлено более 20 тыс. различных моделей 4G-устройств. Технологии 5G развиваются быстрее связи предыдущего поколения — на 5G-смартфоны приходится 23% мировых продаж по сравнению с долей всего в 8% у 4G-устройств на аналогичном этапе жизненного цикла.

Смартфоны вносят большой вклад в стремительный рост мобильного трафика, который в III квартале 2021 г. вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом сетей фиксировано-беспроводного доступа (FWA) общемировой трафик в III квартале 2021 г. составил 78 ЭБ в месяц, прогнозируемый объем к концу 2027 г. – 370 ЭБ в месяц.

Активно развивается интернет вещей (IoT), который вносит существенный вклад в трафик. Самый большой сегмент IoT — устройства, подключенные к широкополосному интернету. К концу 2021 г. в сегменте IoT доля широкополосного интернета составит 47%, доля 2G/3G — 37%, а доля технологий массового IoT (Massive IoT) — 16%.

Технологии массового интернета вещей, такие как NB-IoT и Cat-M1, необходимы для сценариев, требующих подключения множества простых недорогих устройств. Эти устройства долго работают на одном заряде батареи и не требуют высокой пропускной способности.

В частности, технологии массового интернета вещей применяются в носимых медицинских устройствах, для логистических целей и отслеживания перемещения товаров в рамках умного производства, а также для мониторинга состояния окружающей среды и передачи показаний умных счетчиков. Технологии Massive IoT в ближайшие годы получат широкое распространение по всему миру — на их долю будет приходиться 51% IoT-подключений в 2027 г.