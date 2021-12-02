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VEON закрыл сделку по продаже башенных активов в России

VEON объявляет об успешном закрытии сделки по продаже портфеля антенно-мачтовых сооружений в России ГК «Сервис-телеком». В периметр сделки вошли принадлежащие VEON 100% акций АО «Национальная башенная компания» и около 15,4 тыс. антенно-мачтовых сооружений.　

О достижении соглашения между компаниями было объявлено 6 сентября 2021 г. С тех пор стороны получили одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы России, что позволило закрыть сделку.

Сумма сделки составила 70,65 млрд руб. ($957 млн), что соотносится с мультипликатором EV/EBITDA в размере 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA АО «Национальная башенная компания» после закрытия сделки.

Заключение данной сделки открывает путь к установлению долгосрочных партнерских отношений между ПАО «Вымпелком» и ГК «Сервис-телеком» на федеральном уровне.

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