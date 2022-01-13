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«билайн» помог smart-платформе SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID

Смарт-платформа SeverX при поддержке «билайн» запустила авторизацию пользователей через Мобильный ID. Теперь зарегистрироваться на сайте для подбора скидок, акций и подарочных сертификатов стало проще и безопаснее.

Чтобы сделать это на сайте нужно выбрать пункт «Регистрация с помощью Мобильного ID», ввести свой номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных.

На сайте SeverX представлен широкий выбор скидок: на продукты в «Ленте» и «Утконосе», на путешествия от TUI | Fun&Sun, на медицинские услуги клиники «Скандинавия», образование в «Нетологии» и «Фоксфорде», а также подарочные сертификаты известных брендов. Инновационное отличие сервиса от конкурентов — возможность выбирать тематические сеты на любые случаи жизни и специальный конструктор скидок с возможностью собрать свой собственный сет, отвечающий потребностям пользователей. Все скидки и промокоды будут храниться в одном месте.

Услуга Мобильный ID по умолчанию доступна для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который упрощает клиентский путь пользователей.

«билайн» активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».

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