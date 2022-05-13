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МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами

«МТС медиа», входящая в группу МТС, развивающая IPTV, кабельное, спутниковое телевизионное вещание и онлайн-кинотеатр Kion, сообщила о запуске нового телеканала «Kion хит». В эфире телеканала будут транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки Kion Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства. Телеканал будет доступен только внутри экосистемы МТС.

Новый телеканал «Kion хит» будет доступен пользователям онлайн-кинотеатра Kion и абонентам домашнего и спутникового ТВ МТС на кнопке 30 в рамках базового пакета во всех средах вещания МТС – кабель, спутник, IPTV, OTT.

Контент телеканала будет состоять как из отечественных, так и из зарубежных фильмов и сериалов. В основу программирования ляжет линейка эксклюзивного контента Kion Original – в эфире телеканала зрители смогут увидеть первые серии полюбившихся сериалов Kion, таких как «Обоюдное согласие», «Клиника Счастья», «Бег улиток», «Немцы», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни» и многие другие.

Вещание нового телеканала будет круглосуточным. В основе программной сетки заложены принципы линейного и вертикального программирования. Популярные originals-сериалы Kion будут выходить в прайм-тайм по будням в 19-00 с ежедневным повтором в полночь и повтором целого блока Kion Originals каждую субботу с 19-00 до 24-00. В остальное время эфир займет разнообразный лицензионный контент: российские фильмы и сериалы («Великая», «Землетрясение», «День радио», «СуперБобровы»), зарубежный контент («Шахматист», «Случайный роман», «Хардкор»), анимация («Октонавты», аниме «Дикие Скричеры») и многое другое.

«Задача телеканала состоит в том, чтобы познакомить зрителей традиционного линейного ТВ с оригинальными проектами онлайн-кинотеатра Kion. Продолжить просмотр понравившегося сериала пользователи смогут, отсканировав QR-код, который ведет в приложение Kion. Таким образом, с одной стороны, мы предоставляем зрителям, привыкшим смотреть традиционное ТВ, новый высококачественный контент, с другой – расширяем аудиторию онлайн-кинотеатра Kion», – отметила директор по контенту «МТС медиа»/Kion Мария Смирнова.

Телеканал «Kion хит» будет интегрирован в экосистему компании МТС. Зрители смогут познакомиться с контентом телеканала и во внеэфирное время — благодаря механике перехода в VOD-среду. Например, в случае просмотра контента из линейки Kion Originals на «Kion хит» можно будет перейти в соответствующий раздел онлайн-кинотеатра Kion, нажав на специальный баннер либо отсканировав QR-код, представленный во время телетрансляции.

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