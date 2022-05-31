CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в торговле Техника
|

Компания «АТОЛ» вышла на платежный рынок с новым решением

Компания «АТОЛ» заявила о старте продаж нового устройства: смарт-терминала «АТОЛ СТБ-5», который представляет собой кассу с эквайрингом, кассовым ПО и доступом в личный кабинет Sigma.

Решение рассчитано на малый бизнес в сфере торговли, общепита и услуг: оно позволит сэкономить на эквайринговой ставке, которая составит от 0,9% в зависимости от типа бизнеса, и 0% — при оплате через СБП (QR-код для покупателя высвечивается прямо на экране терминала). Подключить его смогут организации с любым оборотом и вне зависимости от банка, уже оказывающего расчетно-кассовые услуги. Тарифы «АТОЛ» не подразумевают никаких скрытых платежей или штрафов, что особенно критично для малого бизнеса.

Терминал сертифицирован у всех международных платежных систем, отвечает стандартам безопасности и включен в реестр ФНС.

«Мы разработали качественное решение с предсказуемой стоимостью владения, чтобы бизнес мог четко планировать свои траты, а предпринимателю не требовалось бы искать скрытые платежи и отбиваться от навязанных услуг. В этом плане «АТОЛ» предлагает абсолютно уникальный продукт, аналогов которому на рынке сейчас нет», — сказал директор по продукту «АТОЛ Sigma» Сергей Капацевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия

CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных

МТС за копейки купила кредитного брокера, чтобы построить финтех-сервис

На юге Украины начал работать российский сотовый оператор

ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Аудитория CNews превысила 517 тыс. человек в сутки

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще