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Скидка от «билайна» в День защиты детей

Абоненты «билайна» в День защиты детей, 1 июня, могут получить скидку в размере 100% на оплату сервиса «Семья в билайне».

Для активации скидки необходимо подключить услугу «Дели гиги» или «Дели ВСЁ» первого июня. Услуги позволяют делить пакеты трафика своего тарифа с близкими и в течение 6 месяцев для семьи будут бесплатными. Акция длится всего один день и действует как для существующих абонентов, так и для новых подключений по всей России (за исключением республики Крым и Севастополя).

После подключения абонент получит соответствующее смс-уведомление, а более подробно о сервисе «Семья в билайне» можно прочитать на сайте.

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