МТС запустила LTE на озере Сингуль к началу летнего турсезона

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила связью стандарта LTE самое крупное озеро в Ялуторовском районе Сингуль и село Сингуль Татарский, расположенное на берегу водоема. Благодаря дооборудованию базовой станции скорость мобильного интернета выросла в пять раз.

Доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам получили около 400 местных жителей и многочисленные туристы, приезжающие отдыхать из поселений Ялуторовского района и других районов Тюменской области. Сеть четвертого поколения охватывает территорию села, а также периметр озера. Это позволит поклонникам активного с отдыха, любителям рыбалки с комфортом слушать музыку, скачивать видео, смотреть со смартфона фильмы без «зависаний», в прямом эфире делиться с друзьями впечатлениями с уикенда в социальных сетях.

«С наступлением теплых летних дней мы наблюдаем перераспределение трафика, когда «магнитами» для тюменцев становятся рекреационные зоны и живописные водоемы. Мы видим, что вместе с развитием внутреннего туризма в регионе растет и популярность озера Сингуль, что в 90 километрах от Тюмени. Кто-то приезжает группами, кто-то «дикарем» с палатками. В ближайшие выходные, 4 июня, здесь впервые пройдет семейный фестиваль “Танцуем всей семьей”. С уверенностью можем сказать, что благодаря устойчивой связи и высокой скорости интернета гости праздника смогут с комфортом пользоваться всеми сервисами, необходимыми для качественного отдыха на природе», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.