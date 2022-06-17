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«Билайн» начнет внедрять новые технологии в Астраханской области

В рамках работы Петербургского международного экономического форума правительство Астраханской области и «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности предполагают долгосрочное взаимодействие для развития цифровой экономики на территории Астраханской области.

Основными направлениями сотрудничества станет использование новых технологий для развития инфраструктуры, применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения и развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, предполагается использовать технологии анализа данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности жителей региона.

Рашид Исмаилов, президент компании «Вымпелком», сказал: «У «Билайна» накоплен большой опыт и богатая экспертиза в реализации совместных проектов в различных регионах России. В частности, мы готовы предложить свои наработке в сфере облачных технологий, «интернета вещей», сервисов информационной безопасности и многих других для повышения уровня цифровизации и инвестиционной привлекательности региона».

Андрей Дмитриев, директор Астраханского отделения «Билайна», сказал: «Билайн» активно развивает сеть в Астраханской области: за последние два года сеть 4G, обеспечивающая мобильный интернет, увеличилась на 15%. Мы продолжим улучшать качество связи в регионе. В соответствии с подписанным соглашением в 2022-2023 гг. компания планирует инвестировать значительные суммы в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона».

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