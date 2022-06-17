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«Максимателеком» и Петербургский метрополитен объявили о сотрудничестве в области цифровизации и ИТ

Петербургский метрополитен и «Максимателеком» договорились о сотрудничестве в сфере комплексной цифровизации, ИТ-безопасности, непрерывности работы ИТ-систем, повышения уровня транспортной безопасности и развития цифровых сервисов для пассажиров.

Соглашение об этом стороны заключили в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин и генеральный директор «Максимателеком» Борис Вольпе.

Также стороны планируют обмениваться опытом и развивать решения по автоматизации производственных и бизнес-процессов на транспорте с учетом специфики деятельности метрополитена, а также совместно работать над повышением качества корпоративных данных. Работа в этих направлениях является ключевой стратегической целью «Петербургского метрополитена».

«Максимателеком» выступает одним из крупнейших инвесторов в технологическую инфраструктуру транспортного комплекса Москвы и Санкт-Петербурга, развивая сеть беспроводной передачи данных и сервисы на ее основе. Компания является многолетним партнером Московского метрополитена, реализуя проекты, результаты которых востребованы миллионами пассажиров: от сети Wi-Fi до сервиса по выбору более свободных вагонов в час пик. В метрополитене Санкт-Петербурга «Максимателеком» предоставляет пассажирам доступ в интернет по технологии Wi-Fi, а также обеспечивает работу ряда систем безопасности по контролю и мониторингу узлов вентшахт, проникновения в тоннели с использованием интеллектуального видеонаблюдения.

«Сотрудничество с лидером цифровизации транспорта открывает доступ к широкому спектру проверенных практик, решений и технологий. «Максимателеком» имеет большой опыт реализации ИТ-проектов на таких сложных технологических объектах как столичный метрополитен. Уверен, что расширение нашего сотрудничества будет способствовать дальнейшему повышению эффективности процессов управления, развитию новых цифровых сервисов метро, росту уровня безопасности и комфорта пассажиров», — отметил Евгений Козин, начальник Петербургского метрополитена.

«Максимателеком развивает собственную практику автоматизации бизнес-процессов на транспортных и производственных предприятиях. Мы готовы предложить технологическую экспертизу и лучший опыт в сфере оптимизации управленческих процессов на транспорте с применением передовых технологий. Наши решения на основе отечественных ИТ-продуктов могут быть востребованы Петербургским метрополитеном. Важной частью сотрудничества станет использование потенциала таких ИТ-разработок в перспективных проектах», — сказал Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».

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