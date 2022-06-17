Трафик клиентов Yota на Telegram увеличился почти в два раза

Мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик приложения Telegram с января по май 2022 г.

По данным Yota с февраля по март 2022 г. произошел заметный скачок трафика и количества пользователей мессенджера. За март 2022 г. клиенты оператора потратили на это приложение почти в два раза больше месячного трафика, чем за февраль 2022 г. Количество пользователей за этот период увеличилось в 1,2 раза. В апреле и мае 2022 г. оба показателя оставались примерно в тех же значениях.

За неделю с 6 по 12 июня 2022 г. клиенты Yota потратили в 1,6 раза больше трафика на Telegram, чем за неделю с 14 по 20 февраля 2022 г. Количество пользователей за эту же неделю в июне 2022 г. было в 1,2 раза больше, чем за февральскую.

«Скачок трафика и количества пользователей пришелся на период ограничения различных соцсетей, что может объяснить повышение популярности мессенджера Telegram. Однако объемы трафика выросли заметнее, чем число пользователей, — немногие выбрали Telegram в качестве замены других соцсетей, но те, кто перешел на мессенджер, стали пользоваться им гораздо чаще», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.