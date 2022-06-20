«билайн» запустил акцию «Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона»

«билайн» предлагает клиентам возможность купить комплект, состоящий из смартфона Xiaomi, аксессуаров и бонусных рублей — все вместе по цене смартфона. Предложение действительно до 15 июля 2022 г.

В состав акционного комплекта входят:





смартфон со скидкой;

опция «Рубли на связь по акции» на 6 месяцев;

дополнительные товары — аксессуары, умные часы.





Цена SIM-карты не входит в стоимость комплекта.

В акции «Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона» участвуют тарифы «На максимум!» и «На максимум+!», а также тарифы линеек «Близкие люди» и «Близкие люди+» (кроме «Близкие Люди 1», «Близкие Люди 1+» и «Близкие люди с Яндекс Плюс»).

Среди представленных смартфонов Xiaomi в акции участвуют Redmi 10C на 64 и 128GB, Redmi Note 10S на 128GB, а также Redmi Note 9C на 32, 64 и 128GB.

Абонентская плата тарифа, независимо от его условий, списывается посуточно до даты полного израсходования денежных средств с бонусного баланса, начисленных по опции «Рубли на связь по акции».

Акция «Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона» проводится с 15 июня до 15 июля 2022 г. на территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополя, в интернет-магазине и собственных офисах продаж и обслуживания «билайна».

Более подробная информация доступна на сайте оператора.