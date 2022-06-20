CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Техника
|

«билайн» запустил акцию «Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона»

«билайн» предлагает клиентам возможность купить комплект, состоящий из смартфона Xiaomi, аксессуаров и бонусных рублей — все вместе по цене смартфона. Предложение действительно до 15 июля 2022 г.

В состав акционного комплекта входят:


  • смартфон со скидкой;
  • опция «Рубли на связь по акции» на 6 месяцев;
  • дополнительные товары — аксессуары, умные часы.


Цена SIM-карты не входит в стоимость комплекта.

В акции «Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона» участвуют тарифы «На максимум!» и «На максимум+!», а также тарифы линеек «Близкие люди» и «Близкие люди+» (кроме «Близкие Люди 1», «Близкие Люди 1+» и «Близкие люди с Яндекс Плюс»).

Среди представленных смартфонов Xiaomi в акции участвуют Redmi 10C на 64 и 128GB, Redmi Note 10S на 128GB, а также Redmi Note 9C на 32, 64 и 128GB.

Абонентская плата тарифа, независимо от его условий, списывается посуточно до даты полного израсходования денежных средств с бонусного баланса, начисленных по опции «Рубли на связь по акции».

Акция «Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона» проводится с 15 июня до 15 июля 2022 г. на территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополя, в интернет-магазине и собственных офисах продаж и обслуживания «билайна».

Более подробная информация доступна на сайте оператора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Tele2 радикально взвинтил цены на связь на популярных тарифах без объяснения причин. Кто пострадает

Россиян ждут новые поборы: Операторы ввели плату за SIM-карты

5 законов правильного внедрения VDI

Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня

Россия тонет в непрошенных рекламных звонках, их число неудержимо растет

Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети
Показать еще