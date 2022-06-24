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МТС включила LTE-скорости еще в 15 деревнях и поселках Новосибирской области

МТС провела работы по улучшению качества связи и «разогнала» интернет на 20% в районах Новосибирской области.

Для увеличения скорости интернета МТС установила дополнительное оборудование в 15 населенных пунктах Колыванского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Краснозерского, Мошковского, Тогучинского и Черепановского районах. В результате более 9000 жителей области получили доступ к высокоскоростному LTE-интернету МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качественное интернет-покрытие появилось Шибковском сельсовете, селе Бурмистрово и поселке Линево Искитимского района, Большом Оеше и Пихтовке Колыванского района, Ояше Болотнинского района, Октябрьском Мошковского района. Возможность пользоваться интернетом на комфортных скоростях также получили населенные пункты, расположенные вдали от районных центров. Пользоваться 4G интернетом от МТС могут жители сел Лебедево, Репьево и Льниха в Тогучинском районе, Нижний Чулым в Здвинском районе, Зубково в Краснозерском районе, Баклуши и Суздалка Доволенского района, Шурыгино в Черепановском районе.

«Мы обеспечили возможность пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/сек для жителей еще 15 деревень и сел, где зачастую мобильный модем или смартфон является единственным способом доступа в сеть. В отсутствие “проводного” интернета LTE серьезно облегчает жизнь сельчан, которые теперь могут на комфортной скорости пользоваться соцсетями и даже смотреть онлайн-фильмы, причем как дома, так и на участках», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.

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