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Региональные дороги Свердловской области оборудуют новыми элементами интеллектуальной транспортной системы

На региональных дорогах Свердловской области стартует очередной этап внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы. В 2022 г. специалисты компании «УГМК-Телеком» установят 31 видеодетектор транспорта по заказу ГКУ СО «Управление автодорог».

По словам руководителя проектов «УГМК-Телеком» Вячеслава Мальцева, новое оборудование учета и мониторинга дорожного трафика появится в границах двух городов – Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

«Установленные видеодетекторы станут частью централизованного ПО. Новое оборудование даст возможность определять среднюю скорость, интенсивность, плотность, пропускную способность и прочие параметры транспортных потоков», – отметил Вячеслав Мальцев.

Сотрудники «УГМК-Телеком» в течение двух лет внедряют подсистемы ИТС на дорогах Свердловской области. Так, в 2020 г. компанией были установлены 45 видеодетекторов транспорта в Екатеринбурге, а в 2021 г. еще 30 устройств появились в столице Урала, 15 – в Нижнем Тагиле и 9 – на региональных дорогах.

Всего за два года в Свердловской области установили 99 видеодетекторов транспорта.

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