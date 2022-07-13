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beeline cloud: теперь более 100 ИТ-решений и облачных сервисов

Пресс-служба «билайн бизнеса» (структурное подразделение «ВымпелКома») сообщает, что компания значительно расширила портфель ИТ-сервисов на облачной платформе и отмечает кратный рост спроса на облака. Количество ИТ-решений и сервисов в составе облачной платформы вeeline cloud превысило 100 наименований.

«билайн бизнес» уже давно предоставляет облачные решения для корпоративных клиентов (под прежним названием BeeCloud). Для достижения более высоких темпов развития на ИТ-рынке, недавно «ВымпелКом» приобрел одного из облачных провайдеров РФ — DataFort. Компания также направила инвестиции в расширение платформы и маркетинг.

Сегодня beeline cloud предлагает своим корпоративным клиентам более ста решений, широкий спектр профессиональных сервисов (IaaS2, PaaS3, SaaS4): облачная и гибридная ИТ-инфраструктура, кибербезопасность и ИТ-аутсорсинг.

Специализация beeline cloud — это комплексное решение всех задач клиента, связанных с облачной ИТ-инфраструктурой, ИТ-аутсорсингом, кибербезопасностью и сервисами по модели MSP5 (managed service provider), то есть комплексное сопровождение ИТ-проектов. Экспертиза отраслевых решений крупнейших корпораций в России активно передается среднему бизнесу, а по мере роста количества SaaS и коробочных решений — постепенно будет охватывать и малый бизнес.

Экспертиза сконцентрирована в следующих ИТ-направлениях:


  • мультиоблачные и гибридные решения;
  • георазнесенная отказоустойчивая ИТ-инфраструктура;
  • управляемые ИТ-сервисы и аутсорсинг;
  • киберзащита бизнес-критичных систем заказчиков;
  • аудит, консалтинг и сопровождение ИТ-задач клиентов;
  • интеграционные ИТ-проекты.


В июне был проведен ренейминг B2B-облака, которое теперь именуется beeline cloud.

Необходимость ренейминга продиктована активным развитием облачного бизнеса «ВымпелКом» и стремлением укрепить ассоциации у потребителей ИТ-сервисов с материнским брендом. Смена названия призвана подчеркнуть важность облачного и ИТ-направления для «билайн бизнес», а также готовность компании активно развивать эти сегменты. В поддержку beeline cloud «билайн» в июле запускает комплексную рекламную кампанию.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса «ВымпелКом»: «Мы видим большую востребованность и перспективы на рынке облачных ИТ-услуг в России. В современных реалиях облака становятся одним из наиболее доступных и эффективных инструментов развития ИТ-инфраструктуры и цифровизации. В beeline cloud мы собрали технологическую экспертизу и мультиоблачную инфраструктуру, которая доступна нашим клиентам, как в виде готовых сервисов, так и в виде индивидуальных проектов. Мы обеспечиваем один из самых высоких на рынке SLA, обеспечиваем сохранность данных и бесперебойность7 работы ИТ-систем наших заказчиков.

Развитие облачного бизнеса — важный шаг в рамках реализации стратегии билайн бизнес по развитию быстрорастущих и комплементарных телекому ИТ- и цифровых сервисов.»

Более подробно с облачной платформой можно ознакомиться на сайте www.Beecloud.beeline.ru

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