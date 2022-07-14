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«МТС банк» реализовал сервис по оплате мобильной связи операторов Грузии

«МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Грузии. Для пополнения доступны мобильные операторы Грузии: Geocell и Beeline.

Для мгновенного онлайн-перевода средств через приложение «МТС банка» или сервиса «МТС деньги» достаточно зайти в раздел «Платежи», «Оплата», «Услуги СНГ/Дальнее Зарубежье», из представленного списка выбрать необходимого оператора, далее ввести номер мобильного телефона и сумму пополнения. Зачисление средств осуществляется в грузинских лари. Для повторных переводов на обеих витринах можно создать шаблон. Сервис доступен как с использованием счетов и банковских карт «МТС банка», так и карт сторонних банков, привязанных к платежным сервисам «МТС банка», а также лицевых счетов абонентов МТС.

Максимальная сумма разового перевода составляет 15 тыс. руб. «МТС банк» начисляет кешбэк в размере 1% от суммы перевода.

Ранее «МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Армении. Сервис реализован в рамках развития экосистемы МТС совместно с ЗАО «МобиДрам» (Армения), дочерней компанией Viva MTS. Для пополнения доступны мобильные операторы Армении: «Viva MTC», Ucom Mobile, Beeline Mobile, а также «КТелеком».

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