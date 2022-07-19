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LG присоединилась к совету директоров Connectivity Standards Alliance

LG Electronics (LG) вошла в состав совета директоров альянса по стандартизации совместимости устройств (Connectivity Standards Alliance), глобальной организации, занимающейся разработкой, развитием и продвижением универсальных открытых стандартов для интернета вещей.

LG привносит в международную организацию богатые знания и опыт в сфере развития умного дома и коммуникационных технологий. Недавно назначенными членами правления являются Дон Уильямс (Don Williams), директор по стратегии LG, и доктор Санг Ким (Dr. Sang Kim), директор по технологической стратегии LG.

С повышением своей роли в альянсе компания LG намерена активно включиться в разработку и стандартизацию Matter – протокола интернета вещей (IoT) с открытым исходным кодом альянса для подключения устройств умного дома – и возглавить расширение экосистемы умного дома.

«Своим участием в совете директоров альянса мы демонстрируем нашу полную приверженность созданию более удобного будущего благодаря развитию стандартов подключения, – сказал доктор Ким Бён-хун (Dr. Kim Byoung-hoon), технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics. – С принятием и поддержкой стандарта Matter модели нашей растущей линейки умных продуктов, включая телевизоры, бытовую технику, IoT-устройства и датчики, смогут подключаться друг к другу и всем совместимыми решениям более безопасно и легко. Мы продолжим предоставлять инновационные возможности для пользователей и способствовать развитию умного дома».

Matter, стандарт связи на основе интернет-протокола (IP) для технологий умного дома, помогает создать открытую среду, где продукты различных производителей могут обмениваться данными.

LG намерена обеспечить поддержку Matter во всех своих интеллектуальных системах, включая платформу умного дома и соответствующее приложение для смартфонов LG ThinQ, а также операционную систему для умных телевизоров webOS. Внедрение Matter не только принесет преимущества пользователям LG, но и повысит общую конкурентоспособность моделей бытовой техники и телевизоров компании.

«LG привносит в альянс больше энергии и увеличивает охват рынка, благодаря широкому спектру продуктов, экспертизе в области инженерных разработок и создания решений для подключений между различными устройствами. Самое главное, что делает альянс сильнее при сотрудничестве с LG – это приверженность инновациям, – сказал Тобин Ричардсон (Tobin Richardson), президент и генеральный директор альянса по стандартам подключения. – Мы рады, что компания LG присоединилась к совету директоров. Она будет помогать нам разрабатывать новые решения с помощью Matter, увеличивать ценность интернета вещей для пользователей».

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