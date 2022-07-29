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Свыше 5000 сельчан Южного Урала впервые получили доступ к 4G «Мегафона»

Жители села Демарино, поселков Кассельский, Смеловский, Снежный и Целинный в Челябинской области теперь смогут пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом «Мегафона» на 4G-скоростях. Инженеры оператора установили новое телеком-оборудование в этих населенных пунктах. В целом же, с 2022 г. в регионе было модернизировано и построено свыше 50 базовых станций.

В малочисленных населенных пунктах мобильная сеть зачастую выступает единственным средством связи, поэтому развитие инфраструктуры в селах региона является социально значимой задачей. Просмотр фильмов онлайн, общение по видеосвязи, использование госуслуг – эти и другие вопросы свыше 5000 жителей теперь могут решать с помощью мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Сегодня около 25% всего нашего трафика приходится на небольшие населенные пункты области. Причем, жители глубинки зачастую опережают по объемам потребления интернета среднестатистического горожанина. Мы планомерно развиваем сеть, чтобы независимо от места проживания челябинцы могли пользоваться лучшим LTE-покрытием и с комфортом решать любые задачи в глобальной сети», – сказал директор «Мегафона» в Челябинской области Сергей Денисов.

В целом с 2022 г. «Мегафона»модернизировал и построил уже свыше 50 базовых станций в Челябинской области. Оператор расширил покрытие, увеличил емкость сети и скорость передачи данных в Челябинске, Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Коркино, Карабаше, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Чебаркуле, Южноуральске, других городах и небольших поселениях региона.

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