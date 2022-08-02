GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth

Холдинг GS Group представил GS B529L — цифровую приставку под брендом General Satellite со встроенным Wi-Fi и Bluetooth. Она выполнена в матовом корпусе нового поколения. Модель транслирует телевидение в формате 4K и предлагает простое подключение к спутниковой антенне благодаря особой конфигурации двойного тюнера. Приемник разработан в России и производится на предприятиях инновационного кластера «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в Гусеве Калининградской области).

Благодаря двухдиапазонному (2,4/5 ГГц) модулю Wi-Fi пользователь цифровой приставки GS B529L получает надежное подключение к интернету и доступ к OTT-сервисам. Модуль поддерживает технологию Bluetooth, что позволяет подключать к приемнику дополнительные устройства.

Особая конфигурация тюнеров позволяет подключать приставку к антенне без дополнительного конвертера и оборудования. В итоге подключение происходит быстро и удобно.

GS B529L работает на базе программной платформы StingrayTV, разработанной специалистами GS Labs (центр исследований и разработок в составе холдинга GS Group). При просмотре программ через спутник и подключении внешнего накопителя доступны функции PVR (запись эфира) и Timeshift (отложенный просмотр). Также в распоряжении пользователя GS B529L интерактивные сервисы и приложения: «Кино», «Синематека», «Триколор умный дом» и др.

Цифровая ТВ-приставка GS B529

Новая приставка принимает спутниковый сигнал и транслирует контент ультравысокого разрешения на телевизоры, планшеты или смартфоны, поддерживающие технологию Ultra HD. Также она способна преобразовывать 4K в меньшее разрешение, таким образом, каналы в 4К становятся доступными для обладателей телевизоров, которые не поддерживают UHD.

GS B529L сконструирована на базе центрального процессора ALi и сопроцессора собственной разработки GS Group. Это сочетание обеспечивает высокую скорость обработки данных и защиту контента.

Приемник выполнен в матовом корпусе нового поколения. Это черный прямоугольник с закругленными краями, который впишется в любой интерьер. На передней панели размещены индикаторы, которые отображают статус спутникового подключения, статус подключения к интернету, наличие непрочитанного письма в разделе «ТВ-Почта» приложения «Личный кабинет» и статус Bluetooth. GS B529L оборудована разъемами USB 2.0, USB 3.0, HDMI, Ethernet, AV и IR.

Оборудование под брендом General Satellite разрабатывается и производится в России. Программно-аппаратная часть создается компанией GS Labs. Производство реализовано на предприятиях кластера «Технополис GS» в Калининградской области. Первая 4К-приставка General Satellite GS A230 была выпущена в 2016 г. Массовой технология 4К для клиентов «Триколора» стала в начале 2019 г. с выходом приставки GS В527/В528.