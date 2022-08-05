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МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей Сибирского международного марафона SIM-2022

МТС обеспечит мобильной связью, мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей главного спортивного события Омской области. Более 3000 болельщиков смогут в режиме онлайн делиться видеоконтентом в мессенджерах и социальных сетях на всем протяжении трассы, а также в зонах отдыха и развлечений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Участников сибирский международный марафон SIM-2022 в 2022 г. ждала обновленная трасса, которая впервые прошла не только по исторической части города, но и по спальным кварталам, чтобы болельщики могли поддерживать спортсменов на всей дистанции и дарить им дополнительные силы. С этой целью было установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС, благодаря которому устойчивая связь и быстрый интернет доступны вдоль всей обновленной трассы.

«Мы ожидали, что в день марафона мобильный трафик будет примерно в десять раз выше, чем в обычный будний день в центре Омска, поэтому мы подготовили сеть к нагрузке, установив дополнительные передвижные базовые станции. Подобным образом мы можем оперативно разворачивать нашу сеть в местах, где ожидается значительное превышение нагрузки на стационарную базовую станцию. Например, чуть раньше мы обеспечили связью Всероссийские летние сельские спортивные игры, которые также прошли у нас в Омске. Мы стараемся, чтобы все гости и участники могли в прямом эфире делиться с друзьями впечатлениями в социальных сетях, свободно запускать прямые эфиры с площадок и с комфортом пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами», — сказал директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.

По окончании забега пройдет розыгрыш призов от МТС. При покупке сим-карты или подписки на онлайн-кинотеатр KION, участники и болельщики получат купон на участие в беспроигрышной лотерее. Среди призов – сувенирная продукция, а также подписки МТС Premium и МТС Music.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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