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«Мегафон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала

«Мегафон» провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов. В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие – это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона «Мегафон» в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, «Мегафон» стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в четыре раза. Наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают к самому глубокому озеру планеты, Красноярский край, Санкт Петербург, Забайкалье, Новосибирская область, Якутия и Кузбасс.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети “МегафонаЭ туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — сказал Алексей Титов, технический директор «Мегафона».

Важное значение развитие технологий связи имеет и для местных жителей. Вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, где проживают около 100 тыс. человек. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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