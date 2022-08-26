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VK Play запустила в бета-тест новую стриминговую площадку VK Play Live

VK Play объявила о запуске новой стриминговой площадки VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой площадки. Комиссия составляет 10% на все платные подписки. В отличие от других платформ, стримеры могут создавать неограниченное количество уровней подписки.

«Рынок видеостриминга в России развивается невероятно быстрыми темпами. Для многих стримеров трансляции стали ежедневной работой, требующей значительных временных и финансовых затрат. При этом последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента. Мы хотим помочь стримерам восполнить эти потери, поэтому при запуске VK Play Live сделали акцент на монетизации и предложили лучшие финансовые условия для продажи платных подписок. Приглашаем стримеров принять участие в тесте нашего сервиса, чтобы вместе сделать VK Play Live максимально удобной площадкой для авторов и их аудитории»‎, — сказал менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон.

На VK Play Live уже доступны проведение прямых трансляций (для этого необходимо подать заявку на участие в тестировании), просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4K, общение в чате, возможность создавать платные подписки на канал стримера от 10 руб. и выше и многое другое.

VK Play Live станет неотъемлемой частью игровой площадки VK Play. В разработке сервиса также принимала участие команда DonationAlerts, российского сервиса монетизации стримов, поэтому платформа нативно интегрирована с инструментами DonationAlerts. В команду разработки VK Play Live также вошли сотрудники с большим опытом работы в индустрии, менеджером по взаимодействию со стримерами стала известная стримерша Ксения Zanuda Севастьянова.

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