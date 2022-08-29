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В Рязанскую область прибыла третья мобильная базовая станция МТС для обеспечения пожарных связью

МТС сообщает о задействовании третьей мобильной базовой станции в Рязанской области для обеспечения связью штабов МЧС и спасателей, занятых в тушении масштабных лесных пожаров. Оборудование прибыло из Москвы в Рязань и по заявленной потребности МЧС будет направлено в село Кирьяково Клепиковского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Это мобильная базовая станция контейнерного типа, которая покрывает до 15 км на открытой местности, и 5 км в лесу. Оборудование способно работать автономно без внешнего электроснабжения. Станция обеспечит устойчивую связь даже в условиях стихийного бедствия, что позволит пожарным оперативно обмениваться информацией в ходе борьбы с огнем и быстро реагировать на изменения ситуации.

Оборудование отправлено в Кирьяково утром 27 августа 2022 г. Транспортировка на расстояние 95 км организована силами МТС. По прибытии на место специалисты развернули оборудование и запустили сеть.

Еще две мобильных базовых станции действуют в селах Ольгино Клепиковского района и Новый Кудом Спасского района. Они также обеспечивают связью штабы МЧС по борьбе с пожарами.

«Все три мобильные базовые станции обладают равными техническими характеристиками и способны поддерживать автоматический межсетевой роуминг. Он позволяет абонентам любого оператора связи получить доступ к голосовым звонкам и мобильному интернету МТС. Дополнительное оборудование и усиление мероприятий по обеспечению мобильной связью будут действовать, пока в этом будет необходимость», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее в селе Деулино МТС была расширена ёмкость LTE-сети на действующей базовой станции, что позволило увеличить пропускную способность в 1,7 раз и обслужить в два раза больше трафика передачи данных. Для улучшения покрытия, сектора передатчиков развернуты в сторону села Голованово, где также находится один из штабов МЧС.

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