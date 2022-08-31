CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

«Вымпелком» разработал систему «Маяк», позволяющую прогнозировать загрузку сети

Специалисты технического блока компании «Вымпелком» разработали собственную систему «Маяк», которая позволяет оперативно реагировать на изменения трафика, прогнозировать загрузку сети, а также концентрировать работу инженеров на проблемных участках транспортной сети.

«Маяк» — это система сбора, аналитики и прогнозирования загрузки транспортной сети, которая позволяет контролировать и отслеживать утилизацию (загруженность) всей транспортной сети «Вымпелкома» в режиме реального времени. Также «Маяк» занимается построением трендов утилизации, сверкой операционных параметров портов оборудования и оценивает влияние перегруженных интерфейсов на базовые станции.

Система «Маяк» — авторский оригинальный продукт, написанный с нуля с использованием open source решений: Postgresql, Python, Grafana, Elasticsearch, Zabbix. Ее функционал постоянно расширяется и дополняется. Использование «Маяка» позволяет более точечно направлять инвестиции транспортной сети с учетом растущего объема трафика. Также система анализирует и выявляет низкозагруженные арендованные ресурсы и каналы на транспортной сети, что дает возможность либо снижать стоимость затрат на их аренду, либо вовсе от нее отказываться.

Благодаря интеграции с системами WorkFlow «Маяк» дает возможность контролировать ситуацию на сети и автоматически запускать проекты, контролируя сроки их исполнения и показывать, когда-то или иное расширение на сети будет реализовано и от кого из специалистов это зависит.

«Маяк» обладает функцией автоматических оповещений на случай, если что-либо требует оперативного внимания инженеров. Обладая предиктивным анализом, система прогнозирует загруженность сети на некоторое время вперед, что делает ее работу стабильнее. В настоящий момент охват системы составляет 88% городских сетей и 100% магистральных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратят 1,88 миллиарда на ИТ-системы контроля телефонных звонков

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Аналитики Market.CNews указали на 5 ошибок при внедрении СЭД

Ericsson закрывает представительство в России. Сотрудники будут уволены

«Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L

Показать еще

Наука

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
Показать еще