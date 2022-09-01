«Мегафон» предложил абонентам бесплатного мобильного секретаря

Комплексное решение «Агент Ева» стало доступно всем абонентам «Мегафона». Бесплатный сервис, который, как утверждает оператор, не имеет отечественных аналогов, может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать определенные категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах. Функциональность настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете.

Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь. Благодаря искусственному интеллекту «Агент Ева» способна поддержать любой разговор. Если вызов важный, она уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина, а если звонит спамер — выслушает условия предложения и попрощается. У виртуального секретаря есть чувство юмора — он умеет шутить, в том числе в ответ на назойливую рекламу. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога приходит в приложение «Мегафона».

«Агент Ева» быстро и с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью технологии больших данных (Big Data). Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, «Агент Ева» покажет визитку с категорией организации, например, «такси», «доставка» или укажет конкретное название компании. Абонент может в один клик заблокировать отдельные категории нежелательных звонков — и такие вызовы будут автоматически переводиться на виртуального секретаря. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, «Агент Ева» предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.

Все три основные опции будут доступны при подключении «Агента Евы» по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функциональность. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом — его зовут Максим.

«Работая над «Агентом Евой», мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», — отметил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

Статистика, собранная в ходе пилотного проекта, показала, что чаще всего россиянам поступают спам-звонки от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). В топ-5 антирейтинга также входят опросы (6%) и предложения различных услуг (5%).

Впервые «Мегафон» предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функциональность решения.