OCS стала официальным дистрибьютором «Агат-РТ»

OCS Distribution, ИТ-дистрибьютор, и «Агат-РТ», отечественный разработчик решений для автоматизации телефонии, начинают сотрудничество. В рамках нового партнерства портфель дистрибьютора пополнили IP-АТС, системы записи и оповещения под брендом «Агат-РТ». Продукты вендора поставляются как отдельные юниты оборудования, так и в комплексе – как интегрированные системы. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Разработкой программных модулей и решений в области телефонии «Агат-РТ» занимается с 1997 г. В основе концепции «Агат» лежит базовое ядро любой телефонной системы – коммутатор или АТС, чей функционал обеспечивает стыковку между внешними каналами традиционной и IP-телефонии с внутренними абонентами компании. Интеграция с компьютерными технологиями и CTI-решениям позволяет расширить базовые функции офисных телефонных станций и использовать больше возможностей по организации распределенных сетей связи, цифровой обработке сигналов и передаче голоса и данных по IP-каналам.

Система, реализованная на базе концепции телефонии «Агат», позволяет построить распределенную телефонную сеть с гибким сервисным и функциональным наполнением, работающую как единое телекоммуникационное ядро. Она не привязывает пользователя к оборудованию или ПО одного вендора – любой из узлов телекоммуникационной платформы может быть заменен на продукт другого производителя. Например, если у заказчика уже установлена УАТС импортного производства, но она не имеет встроенной системы записи разговоров, решение от «Агат РТ» дополнит его.

IP-АТС «Агат» – это конвергентные полнофункциональные УАТС, позволяющие организовывать телефонную и факсимильную связь не только через обычные телефонные линии, но и через IP-сеть средствами IP-телефонии. Системы записи «Спрут» служат дополнительными элементами телекоммуникационной сети и обеспечивают запись, хранение и обработку разговоров по всем каналам связи. Системы оповещения «Спрут-информ» позволяют настраивать систему оповещения о критических событиях через существующие каналы связи.

«Агат-РТ» отвечает за полный цикл создания продуктов: от концепта до сборки и разработки программного обеспечения. Полная локализация производства позволяет вендору гарантировать беспрерывный процесс выпуска продукции даже в условиях ограничений международных взаимодействий. OCS обеспечивает поддержку и продвижение решений «Агат-РТ» в дилерский канал – предоставляет технические консультации, оказывает presale-поддержку, при необходимости организует демонстрации и обучение. Работу по телеком-направлению также сопровождает обширный пул дистрибьюторский сервисов, которые доступны всем дилерам OCS.

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«Агат российские технологии» («Агат-РТ») – российская производственная компания, специализирующаяся на разработке решений по автоматизации всех вопросов телефонии. Основана в 1997 г. Цель компании – предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса возможность улучшения и автоматизации любых процессов, связанных с телефонией, сделать более удобным и эффективным общение сотрудников.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.