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МТС обеспечила связью Чуй Оозы

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила стабильным интернетом и голосовой связью одну из главных достопримечательностей Республики Алтай – место слияния Чуи и Катуни. Новое телеком-оборудование установлено рядом с естественной смотровой площадкой и обслуживает прилегающую территорию, включая село Чуй Оозы.

Чуй-Оозы (в пер. «устье Чуи») – район слияния рек Чуя и Катунь, считается у алтайцев священным местом. Естественная смотровая площадка с панорамным видом на место слияния двух рек находится в 500 метрах от Чуйского тракта, на широкой Катунской террасе. Ежегодно сюда приезжают более полумиллиона туристов, чтобы увидеть и запечатлеть, как сливаются воды мутно-молочной Чуи и бирюзовой Катуни.

Сеть LTE покрывает не только район смотровой площадки, но и село Чуй Оозы с одноименным туркомплексом в двух километрах от места слияния. На территории туристического комплекса есть краеведческий музей, в котором представлен быт жителей Алтая, а также гостиница и кафе. Теперь путешественники могут вести прямые эфиры со смотровой площадки и отправлять фото и видео слияния рек, а жители села Чуй Оозы – использовать мобильный 4G-интернет как для связи с родными, так и для организации собственного досуга.

«Связь и скоростной интернет пришли в Чуй Оозы – место силы, созданное самой природой. Неудивительно, что сюда, на 714 километр Чуйского тракта, приезжает все больше желающих насладиться созерцанием живописных видов вокруг и чистейшим горным воздухом. И, конечно, сделать впечатляющие видео и фото слияния двух главных рек Горного Алтая Чуи и Катуни. Теперь многочисленные путешественники и туристы могут быть на связи, а значит, в безопасности, и вести репортажи с просторов долины Катуни. Именно для этого мы обновляем нашу сети и запускаем новые базовые станции в республике», – сказал директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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