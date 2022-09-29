В России разрабатывают новую систему навигации КОНСУЛ

В Москве эксперты обсуждают – как цифровые технологии меняют транспортную отрасль. Появились «первые ласточки» в виде беспилотников, а умные сервисы оптимизируют цепочки поставок. Искусственный интеллект анализирует и прогнозирует работу техники, а большой брат контролирует действия водителя и предупреждает человека об опасностях. Автопарки сокращают издержки, а перевозки становятся более безопасными. Спикеры конференции уверены, что уровню цифровизации российского транспорта могут позавидовать многие другие государства.

Борис Лоран, первый заместитель председателя Общественного Совета при Министерстве транспорта России: «То, что мы сегодня обсуждаем систему ГЛОНАСС, контроль перевозки грузов, цифровизацию транспорта – это все у нас работает, только нужно эти системы состыковать. И время диктует, что нужно все делать бегом. Уровень компетенций и дальновидности у наших специалистов не сравним с западными, потому как там мозги закислились от вечного достатка. У нас народ более собранный и активный. У нас люди легки на подъем!».

Российские ученые разрабатывают новую комплексированную навигационную систему услуг локации. Сокращенно – КОНСУЛ. Это решение позволяет отслеживать беспилотники, морские суда, самолеты и транспорт предприятий вне зависимости от работы спутников. Система сможет функционировать в плотной городской застройке, в горной и пересеченной местности, а также внутри помещений. КОНСУЛ поможет управлять скоростью и траекторией движения беспилотных автомобилей, учитывая расположение соседних машин. Новая навигационная система будет применяться в любых сферах экономики. Об этом CNews сообщили представители аналитического центра МОНТРАНС.

Михаил Кораблев, главный конструктор АО «ГЛОНАСС»: «Для этого создается наземная инфраструктура, которая формирует локальное поле. Это поле не имеет глобального действия как спутниковая система, а работает только в тех местах, где оно востребовано. Например, на территории морского порта, аэропорта или крупного предприятия. Эта структура добавляет еще одно навигационное поле, в результате чего достигается точность определения местоположения. Конструкторские работы завершаются в 2023 г., а с 2024 г. система КОНСУЛ будет массово поставляться на территории России».

По мнению участников конференции, период ограничений и санкций может ускорить темпы цифровизации отечественного транспорта.

Михаил Якимов, директор института транспортного планирования Российской академии транспорта: «Нынешняя ситуация в первую очередь дает шанс не производителям техники, а создателям ПО, технологий, алгоритмов. Наши ученые придумывают что-то такое, что всегда отличало Россию в плане цифровизации, развития систем и гаджетов. В условиях санкций эти преимущества вырастут не только в сфере разработки ПО, но и прирастет низкоуровневое программирование интегральных микросхем. Думаю, что сейчас Россия пойдет не в фарватере западных стран, а изберет собственный путь. И как часто бывает, он будет наиболее интересен и уникален».

Сергей Кулаков, коммерческий директор ГК «МОНТРАНС»: «Идет устойчивый тренд на цифровизацию. Мы видим, что сейчас основные процессы на транспорте имеют цифровой дубликат. Это позволяет повысить прозрачность работы компании, сделать систему удобной и эффективной. Из ключевых моментов – электронный путевой документ, который решает сразу несколько вопросов. Во-первых, ускоряет процесс выдачи путевого листа для водителя. Во-вторых, удобен в использовании. Водитель не потеряет свое мобильное приложение. И, в-третьих, значительная экономия бумаги. Наша компания имеет собственную платформу MONTRANS.ONLINE, через которую уже сейчас проводим удаленные предрейсовые медицинские осмотры. Мы готовы к доработке софта для поддержания функционала электронного путевого листа».

Правительство страны утвердило программу цифровизации экономики России до 2030 г. Так, например, в транспортной отрасли предстоит внедрить технологии искусственного интеллекта, сбора и обработки больших данных, виртуальной и дополненной реальности, информационного и пространственного моделирования.

Анна Малиновская, руководитель представительства Innopolis University в ЦФО: «Если говорить о проблемах, которые еще существуют в цифровизации транспорта, то это – синхронизация некоторых процессов, повышение качества логистических услуг, безопасности и надежности перевозок. Если попытаться предсказать – что будет с отраслью в 2030 г. после завершения программы “Цифровая экономика России”, то я предполагаю, что везде будут беспилотники и зеленые цифровые коридоры для пассажиров. Людям будет комфортно путешествовать. Будут сокращены издержки на логистику. Все будет безопаснее и удобнее для человека. Это основные задачи, которые должна решить государственная стратегия».

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Группа компаний MONTRANS – оператор мониторинга транспорта, работающий на крупнейших, стратегически важных инфраструктурных проектах в России и СНГ. Накопив 19-летний опыт, MONTRANS обслуживает как небольшие автопарки, так и крупные компании. На рынке мониторинга транспорта с 2003 г. Имеет собственную линейку навигационного оборудования MONTRANS. Имеет сеть собственных представительств в крупнейших городах России. Всего оснащено более 30 тыс. автомобилей и спецтехники в различных отраслях промышленности.