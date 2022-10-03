МТС обеспечила системой мониторинга логистическую транспортно-экспедиционную компанию «Л-транс»

МТС обеспечила системой мониторинга логистическую транспортно-экспедиционную компанию «Л-Транс», сообщили CNews представители МТС. Решение позволяет удаленно оптимизировать маршрут передвижения автопарка и контролировать процесс грузоперевозок.

С начала 2022 г. количество транспорта, подключенного к цифровому сервису МТС, выросло в регионе более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Липецкие предприятия при помощи телематических устройств отслеживают передвижения транспорта, контролируют расход топлива, определяют неаккуратных водителей и автоматизируют логистические цепочки. Это позволяет сократить расходы на содержание автопарка на 30% и повысить эффективность работы автопарка на 25%.

«Наши цифровые технологии помогают бизнесу поддерживать необходимый уровень качества и надежности, развиваться и при этом экономить, – отметила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко. – Мы даем возможность компаниям бесплатно протестировать сервисы контроля и автоматизации в деле. Предприятия после этапа тестирования и оценки, как правило, решают использовать цифровые технологии на постоянной основе».

«Мы организуем более 200 грузоперевозок ежедневно, в основном это Москва, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Новосибирск, Краснодар и другие города России и стран СНГ, – рассказал коммерческий директор Группы компаний «Л-транс» Игорь Журавлев. – Наш собственный автопарк насчитывает более двухсот единиц транспорта и полностью подключен к сервису МТС, который позволяет отслеживать работу водителей, четко контролировать процесс доставки, снижать расходы на топливо благодаря корректировке маршрута. Также растет число отработанных заказов при той же численности штата».

Также МТС стала основным поставщиком услуг мобильной связи для «Л-транс» по всей России, чтобы курьеры и сотрудники могли пользоваться услугами связи и имели доступ к рабочему приложению. Компания организовала федеральный номер 8-800 с интегрированным цифровым сервисом, который в автоматическом режиме распределяет звонки на телефоны сотрудников, собирает статистику и контролирует нагрузку в зависимости от дня недели и времени суток.

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«МТС» – российская компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений. Компания – поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу.