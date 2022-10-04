МТС обеспечила мобильным интернетом более 12 тыс. нефтяников на трех крупных месторождениях в ХМАО

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, первая из телеком-операторов развернула сеть LTE на территории трех труднодоступных нефтяных промыслах в Ханты-Мансийском автономном округе. Это позволило получить доступ к цифровым сервисам более 12 тыс. работников, которые трудятся на промышленных площадках ТЭК. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился на Тепловском месторождении в Нефтеюганском районе, месторождении имени Александра Жагрина в Кондинском районе и в периметре нового действующего куста скважин на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе.

Благодаря установке новых и дооборудованию существующих базовых станций, охватывающих вахтовые жилые комплексы, транспортные узлы, цеха, производственные площадки на месторождениях, нефтяники через сеть LTE смогут оперативно отправлять работодателю информацию о текущих рабочих процессах, потенциальных ЧС в местах добычи и подготовки черного золота. Учитывая то, что объекты находятся в болотистой местности и зачастую к ним можно добраться только воздушным транспортом, появление устойчивого мобильного интернета повысит безопасность работников, создаст комфортные условия труда в сложных климатических условиях Севера.

«Мы продолжаем оцифровывать месторождения в ХМАО, создавая комфортные условия для тех, кто вдали от родного региона трудится в труднодоступных локациях. Важно, чтобы у вахтового персонала была возможность всегда оставаться на связи с «большой землей», где бы они не находились. Учитывая потребности наших абонентов, мы постоянно модернизируем сеть, чтобы они могли с комфортом пользоваться банковскими приложениями, электронной почтой, мессенджерами, скачивать и смотреть потоковое видео. Так, в этом году дополнительно мы расширили LTE-покрытие на Самотлорском, Федоровском, Мамонтовском, Маслиховском, Лянторовском промыслах, открыв новые интернет-возможности для нескольких тысяч нефтяников», — сказал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.