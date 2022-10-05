МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил цифровые сервисы для производителя потребительской электроники и мобильных устройств TCL. Об этом CNews сообщили представители «МТТ».

МТТ подключил к своей виртуальной АТС представительство компании в стране, а также выделил два федеральных номера 8-800, на которые могут звонить потребители продукции под брендами TCL и Alcatel. Кроме того, специалисты МТТ интегрировали виртуальную АТС с CRM-системой.

Подобное решение дает возможность распределять звонки по нужным сотрудникам, сохранять записи разговоров, анализировать и вести статистику по звонкам. Центр поддержки TCL на базе цифровых продуктов МТТ уже обрабатывает свыше 1000 обращений в месяц. К работе в центре привлечены профессиональные операторы, которые ежедневно консультируют пользователей по настройке смартфонов, планшетов, «умных часов», WI-FI-роутеров и многих других продуктов корпорации TCL.

«В результате партнерства с МТТ мы наладили эффективные коммуникации с потребителями. Теперь наши клиенты от Калининграда до Владивостока могут обращаться в центр поддержки, получать необходимые консультации, связанные с использованием продукции компании TCL, узнать, где купить новинки и делиться c нами обратной связью, – прокомментировал руководитель клиентского сервиса TCL в России и СНГ Ринат Нигматуллин. – Качество продуктов и высокий уровень клиентского сервиса для нас очень важны. Благодаря современному коммуникационному решению от МТТ мы продолжим совершенствоваться в этих направлениях».

«Мы развиваем услугу ВАТС, заботясь как о компаниях среднего и малого бизнеса, так и о крупных корпорациях, предлагая им не только максимально широкий функционал базовой услуги, но и глубокие интеграционные возможности для дополнительных цифровых и IT-решений, – прокомментировал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Мы рады, что смогли предоставить сотрудникам компании TCL в России эффективное комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами».

***

АО «МТТ» (Межрегиональный транзиттелеком) – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций.

TCL Electronics (1070.HK) – компания потребительской электроники и мировой производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication – дочерняя компания TCL Electronics). Штаб-квартира TCL расположена в Гонконге. В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».

TCL – зарегистрированная торговая марка компании TCL Corporation. Alcatel является товарным знаком компании Nokia и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication.