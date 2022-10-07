CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«Мегафон» обновил инфраструктуру во Всеволожском районе

«Мегафон» обновил техническую инфраструктуру в одном из крупнейших районов Ленинградской области – Всеволожском. Теперь свыше 500 тысяч жителей могут выходить на связь на более высоких 4G-скоростях, сообщили CNews представители «Мегафон».

С начала 2022 г. на территории района технические специалисты оператора построили и модернизировали более 20 объектов связи в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. Каждый диапазон имеет свои преимущества – скорость интернета, дальность сигнала, доступ вглубь помещений – все эти характеристики в результате совместного использования позволяют «Мегафону» предоставлять жителям LTE услуги. В результате проведенных работ скорость загрузки данных в сети оператора во Всеволожском районе выросла на 73%.

По данным аналитиков «Мегафона», объем передачи данных в Ленинградской области с начала 2022 г. достиг более 90 тыс. Тб, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Такой объем данных эквивалентен просмотру свыше 18 млн фильмов в HD формате.

В исследовании международной компании Ookla, которое проводилось в первом полугодии 2022 г., сообщается, что в России, в том числе и Санкт-Петербурге, по итогам замеров среди всех операторов связи «Мегафон» продемонстрировал лучший показатель по скорости мобильного интернета.

***

«Мегафон» – российский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022

Российский телеком страдает от дефицита кадров и поднимает зарплаты

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

Huawei придумал, как обмануть Америку. 5G-смартфоны будут выпускаться, несмотря на санкции США

Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак

«Авито» будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Показать еще

Наука

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября