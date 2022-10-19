«Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета на Курском вокзале

«Мегафон» модернизировал сеть в одном из крупнейших транспортных хабов столицы – Курском вокзале. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в два раза для пассажиров МЦД, междугородних и пригородных поездов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Количество маршрутов, проходящих через Курское направление, растет. В 2019 г. была запущена железнодорожная линия МЦД-2, транспортный узел стал частью системы московского городского транспорта, и уже сейчас его ежедневный пассажиропоток составляет около 70 тыс. пассажиров. Уже в 2023 г. будет открыта четвертая линия МЦД, которая свяжет города Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой, проходя через 23 района Москвы.

Чтобы заранее подготовиться к растущим нагрузкам на сеть и обеспечить качественную связь, «Мегафон» установил на базовых станциях современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны, а также построил дополнительные базовые станции. На сети внедрена технология для управления трафиком. Система автоматически перераспределяет нагрузку между базовыми станциями. Это особенно актуально в период с 18 до 19 часов, когда фиксируется максимальная нагрузка на сеть. В результате модернизации качество покрытия сети увеличилось в полтора раза, а скорость мобильного интернета выросла вдвое.

Мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал. Более 70% от всего мобильного интернет-трафика абоненты расходуют на соцсети, мессенджеры и видеосервисы.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.