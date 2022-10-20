«VK видео» запускает возможность проводить трансляции из браузера

Пользователи платформы «VK видео» смогут запускать трансляции с компьютера без дополнительного программного обеспечения — прямо из браузера. Функция позволяет транслировать видео и звук с десктопа, а также использовать дополнительное профессиональное видеооборудование для стриминга — камеры и микрофоны.

Новые возможности платформы подойдут для быстрого запуска прямых эфиров и для начинающих авторов, которые не хотят тратить время на изучение дополнительных программ и сложные настройки. Скоро прямые трансляции без сторонних программ появятся и в мобильной версии «Вконтакте» — m.vk.com.

Прямой эфир можно запускать как с личной страницы, так и от имени сообщества, администратором которого является пользователь. Создание трансляции из браузера доступно в несколько кликов. Для этого достаточно выбрать обложку, ввести название эфира, выбрать категорию, которая поможет алгоритмам подобрать релевантную аудиторию. Пользователи могут гибко настраивать приватность трансляции, выбирать, кто сможет посмотреть и комментировать стрим. Стриминг из браузера поддерживает картинку с разрешением до 4К и частоту кадров 60 FPS. Зрители трансляции могут общаться в чате эфира и отправлять реакции на стрим.

После окончания эфира его запись сохраняется в личных видеозаписях или видеозаписях сообщества, в котором проводился стрим. Плеер с трансляцией также можно встроить на сторонний сайт через кнопку «Поделиться». В веб-версии поддерживаются и бесконечные трансляции — такой режим подойдёт для длительных стримов.

Александр Тоболь, СТО «Вконтакте» и «VK видео», сказал: «Формат прямых эфиров — один из наиболее растущих: ежемесячно пользователи VK видео проводят более 1,7 млн стримов. Мы стремимся максимально упростить создание трансляций для наших пользователей, стримы на «VK видео» теперь можно запускать в несколько кликов с любого устройства без дополнительных программ. Так любой сможет побыть стримером: научить подписчиков писать музыку или рисовать, объяснить правила настольной игры или транслировать матч своей киберспортивной команды. А наши алгоритмы отметят самых интересных авторов и помогут им набрать широкую аудиторию».