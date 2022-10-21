«Мегафон» ускорил интернет в Пензенской области

«Мегафон» запустил дополнительный слой LTE на более чем 40 базовых станциях. Улучшения, по данным оператора, уже ощутили жители Чемодановки, Вертуновки, Чаадаевки, Ульяновки, Индерки, Колышлей и других населенных пунктов в 19 районах области. По сравнению с прошлым годом израсходованный интернет-трафик в этих посёлках и селах вырос на 25%.

«Качественная связь и скоростной интернет особенно востребованы жителями небольших населенных пунктов региона. Высокая скорость позволяет комфортно работать, обучаться, пользоваться «Госуслугами» и другими электронными сервисами. Модернизация имеющихся базовых станций сотовой связи в совокупности с реализацией федеральной программы УЦН 2.0 (устранение цифрового неравенства) позволяют не только увеличивать зону покрытия сотовой сети за счет построения новых базовых станций, но и существенно улучшить качество уже имеющихся сетей, повышая стабильность связи и объем используемого интернет-трафика даже в самых немногочисленных селах и деревнях Пензенской области», — сказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

«Мобильным интернетом селяне пользуются в несколько раз активнее горожан и с каждым годом отрыв увеличивается. Чаще всего это происходит из-за отсутствия фиксированного доступа. Отмечая растущую нагрузку, мы строим новые объекты и повышаем эффективность установленного оборудования. В этом году на части базовых станций, там, где это было необходимо, запустили сеть c поддержкой LTE-1800 — радиосигнал такого частотного диапазона отличается высокой емкостью и распространяется на расстояние в 5–7 км», — сказал директор «Мегафона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Модернизация также расширила возможности звонков через интернет с технологией VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только улучшенное качество звука и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

После обновления сети пользоваться голосовой связью последнего поколения могут жители небольших населенных пунктов в Мокшанском, Белинском, Колышлейском, Земетчинском, Башмаковском, Лунинском, Шемышейском, Бековском, Сосновоборском, Пачелмском, Тамалинском, Неверкинском, Лопатинском, Спасском, Камешкирском, Наровчатском, Иссинском, Малосердобинском, Вадинском районах.