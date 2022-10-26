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В «Яндекс картах» появились маршруты для грузовиков

«Яндекс» сообщил о том, что теперь в «Яндекс картах» можно строить маршруты с учётом ограничений для грузовых автомобилей, включая массу, нагрузку на ось, грузоподъёмность и габариты. А также наличие прицепа и экологический класс. Препятствия, которых нельзя избежать, будут заранее обозначены на маршруте. Например, если единственная доступная дорога идёт под низким мостом.

Всё это поможет спланировать поездку с учётом особенностей конкретного транспорта, сделает её более безопасной и уменьшит вероятность получить штраф.

Чтобы настроить навигацию в «Картах» под свой грузовик, водителю достаточно построить любой автомаршрут и открыть его параметры. Далее нужно выбрать один из типов грузовиков: до 3,5 тонны, от 3,5 до 12 тонн и больше 12 тонн, — и параметры автоматически заполнятся. Останется только уточнить некоторые в соответствии с особенностями автомобиля и его загрузкой.

Строить маршруты для грузовиков можно по всей России — в городах и между ними. А если понадобится оценить качество дороги или узнать другие детали, можно изучить её в панорамах.

Пока маршруты для грузовиков есть только на Android и в веб-версии «Яндекс карт», но в ближайшее время появятся и в приложении на iOS.

«Яндекс карты» — приложение к городу, которое помогает находить места и строить до них маршруты на любом транспорте и пешком. На маршрутах для автомобилистов оно учитывает ситуацию на дороге в реальном времени и исторический прогноз пробок. А кроме этого, показывает скоростные ограничения, камеры, ремонты и другую важную информацию.

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