«Мегафон» обеспечил связью московские кинотеатры

«Мегафон» завершил строительство сетей в 13 реконструированных кинотеатрах столицы, которые ежемесячно посещают около 4 млн человек. Посетители обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/сек.

Усиление сети потребовалось в связи с переоборудованием кинотеатров в районные центры «Место встречи», места притяжения местных жителей, где кроме кинозалов после реконструкции открылись досуговые центры, магазины, кафе, площадки для детских, праздничных и обучающих мероприятий.

Высокоскоростным интернетом уже оснащены центры на месте кинотеатров София, Киргизия, Ангара, Будапешт, Рассвет, Байконур, Янтарь, Экран, Нева, Марс, Высота, Эльбрус и Саяны, расположенные в Восточном, Северо-Восточном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном округах.

В каждом здании специалисты «Мегафона» построили базовые станции с распределенной антенной системой. Новая инфраструктура обеспечивает бесшовное indoor-покрытие на всех этажах, в том числе на цокольных. Возможности оборудования позволяют объединить существующие LTE‑диапазоны, чтобы увеличить максимальную скорость мобильного интернета для абонентов в несколько раз, приблизив её к 5G.

Кроме создания indoor-покрытия, были модернизированы базовые станции, обеспечивающие связь вокруг кинотеатров. Технические специалисты заменили оборудование и задействовали новые частотные диапазоны, вдвое увеличив скорость мобильного интернета у жителей близлежащих домов. Теперь даже при высокой нагрузке на сеть, когда в центре одновременно находятся сотни людей, им гарантировано высокое качество связи. Модернизация также позволила исключить зоны со слабым сигналом, в том числе на крышах кинотеатров, где проходят летние кинопоказы.

До конца 2023 г. в рамках этого проекта «Мегафон» обеспечит связью 32 кинотеатра.